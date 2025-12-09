Narin soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk Bursa’ya Başsavcı oldu!

Kararname kapsamında Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı'na atanırken, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk ise Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirildi.

Türkiye'nin gündeminde uzun süre duran Narin Güran cinayeti soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Başsavcı Mustafa Çelenk, bugün Diyarbakır Adliyesi bahçesinde düzenlenen veda programında hakimler, savcılar ve adliye personeliyle bir araya geldi. Çelenk, Diyarbakır'da görev yaptığı süre boyunca birlikte çalıştığı tüm mesai arkadaşlarına teşekkür ederek helallik istedi. Samimi bir atmosferde geçen törende, personelin Çelenk'e olan sevgi ve takdiri dikkat çekti. Veda konuşmasında Diyarbakır'da görev yapmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu belirten Çelenk, çalışma süresi boyunca adalet hizmetlerinin güçlenmesi adına yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekti.