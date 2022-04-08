NASA yarışmasında NUN okulları dünya birincisi

AmerikanHavacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) 5 farklı temadan oluşan uluslararası resim yarışmasının kazananları belli oldu. 700 eserin yer aldığı yarışmada birincilik elde edenler arasında NUN Okulları'ndan iki öğrenci de yer aldı. 6'ncı sınıf öğrencisi Efe, "roket" ve sınıf arkadaşı Muhammed Hasan ise "astronot" kategorisinde dünya birinciliğini elde ederek övünç kaynağı oldular. Öğrencilerin bu eserleri, astronotların uzaya fırlatılmadan önce karantinaya alındıkları Florida'daki NASA'ya ait Kennedy Uzay Merkezi'nde yer alan Astronot Mürettebat Daireleri'nde sergilenmeye başlandı.NUN Okulları Kurucu Temsilcisi ve Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Nida Üye, öğrencilerin akademik başarıları kadar sanat ve bilime olan ilgi ve meraklarını artırmak için de büyük gayret sarf ettiklerini söyledi. Üye, "Öğrencilerimizin uzaya ve astronomi bilimine olan ilgi ve meraklarını artırmayı hedefledik" dedi. NUN Okulları Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Ferdi Ünal, bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı müfredatından farklı olarak ortaokul müfredatına astronomi dersi koyduklarını söyledi. Bu başarının da astronominin sanata yansıması olarak değerlendiklerini söyleyen Ünal, "Öğrencilerimizin astronomiye ilgisi çok fazla" dedi. Ünal, birinci olan öğrencilerin hangi duygularla resim çizdiklerini şöyle anlattı:Astronomi derslerinde uzayın sonsuz büyüklük ve derinlikte olduğunu düşünmüş. Bu nedenle yaptığı resmi de bir denize benzetmiş. O yüzden balıklar eklemiş. Nasıl ki denizin derinliklerine indikçe yeni şeylerle karşılaşabiliyorsak uzayın derinliklerine indikçe yeni bulgulara rastlanabileceğini düşünmüş.Büyüyünce astrofizikçi olmak istiyor. Astronomi dersleriyle evrenin sonsuzluğunu düşündüğünü ve uzayda bulunan her yeni bir noktanın yeni bir sonuca ulaşabileceğini, bu sebeple o devasa büyüklük arasında kaybolmuş bir astronot çizmek istediğini söyledi.