Emniyet Müdürü Hasan Cevher davasında şoke eden ifadeler!

POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRÜ İKİ KAPIYI DA KİLİTLEMİŞ...

İddianameye yansıyan detaylara göre; ifadesinde "Elif Komiseri bulsaydım onu da kendimi de vuracaktım" diyen katil Nasuh Çulcu, Cevher'i şehit ettikten sonra üst katlara çıktı ve öldürmek için Komiser Yardımcısı Elif Ş.'yi aradı. O sırada saklanan polisler de yaşananları ifadelerinde anlattı. İdari soruşturma kapsamında açığa alınan ve idari soruşturma sürerken iade edilerek Ağrı'da göreve başlayan dönemin Hakkari Polisevi Şube Müdürü 4. Sınıf Emniyet Müdürü Nihal A. ifadesinde 4 el silah sesi duyduğunu, pencereden dışarı baktığında iki polisin ellerinde silahlarla kaçıştıklarını gördüğünü, Hasan Cevher'i şehit ettikten sonra öldürmek için Komiser Yardımcısı Elif Ş.'yi arayan katil Çulcu'nun kendisine "Elif nerede" diye sorduğunu, kendisini koruyabilmek adına makam odasının kapısını kilitlediğini ve odada girdiği lavabonun da kapısını kilitlediğini ifade etti.