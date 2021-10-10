Emniyet Müdürü Hasan Cevher davasında şoke eden ifadeler!

Hakkari Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli 28 yaşındaki polis memuru Nasuh Çulcu, 13 Temmuz Salı günü bir kadın Komiser Yardımcısı'nı rahatsız ettiği gerekçesiyle hakkında rapor tutan Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı 2. Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Cevher'i (46) Hakkari Polisevi'nde 1'i başından üç kurşunla şehit etti. Tutuklu katil Nasuh Çulcu hakkında Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası" istemiyle dava açıldı. Düzenlenen 12 sayfalık iddianamede çarpıcı detaylar ortaya çıkarken, olaya müdahale etmeleri gerekirken kaçtıkları tespit edilen ve haklarında idari soruşturma açılan 36 polisten açığa alınan 8'i, açılan idari soruşturma sürerken şok bir kararla görevlerine döndü. 1'i 4. Sınıf Emniyet Müdürü sekiz polis farklı illere tayin edildi ve görevlerine yeni birimlerinde başladı. Güvenlik kamera görüntülerinden kimlikleri belirlenen polislerden bazılarının, kendilerini kaçtıkları odalara kilitledikleri ve dakikalarca dışarı çıkmadıkları tespit edilmişti.
Şehit Emniyet Müdürü Hasan Cevher
KOMİSERİ KOLLARINDAN TUTUP DUVARA YASLADI
O polislerden bazılarının olayda nasıl kaçtıklarını, nasıl saklandıklarını anlattıkları ifadeleri iddianamede yer aldı. İddianameye göre katil Nasuh Çulcu, Cevher'i şehit etmeden önce silahını teslim almak isteyen Komiser Yardımcısı İbrahim B.'yi kollarından tutarak duvara yasladıktan sonra iki adım geri çıkarak belindeki silahı çekti ve silahını doldurdu. İfadesinde; Nasuh Çulcu'nun silahını kendisine doğrulttuğunu ifade eden Komiser Yardımcısı İbrahim B., Nasuh Çulcu'nun kendisine ateş edebileceğini düşünerek silahına davranamadığını ve can güvenliği için kendisini odaya attığını, Nasuh Çulcu'nun ise elinde silahla merdivenlerden inerek Hasan Cevher'in yanına gittiğini söyledi. Çulcu daha sonra Hasan Cevher'i şehit etti.
POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRÜ İKİ KAPIYI DA KİLİTLEMİŞ...
İddianameye yansıyan detaylara göre; ifadesinde "Elif Komiseri bulsaydım onu da kendimi de vuracaktım" diyen katil Nasuh Çulcu, Cevher'i şehit ettikten sonra üst katlara çıktı ve öldürmek için Komiser Yardımcısı Elif Ş.'yi aradı. O sırada saklanan polisler de yaşananları ifadelerinde anlattı. İdari soruşturma kapsamında açığa alınan ve idari soruşturma sürerken iade edilerek Ağrı'da göreve başlayan dönemin Hakkari Polisevi Şube Müdürü 4. Sınıf Emniyet Müdürü Nihal A. ifadesinde 4 el silah sesi duyduğunu, pencereden dışarı baktığında iki polisin ellerinde silahlarla kaçıştıklarını gördüğünü, Hasan Cevher'i şehit ettikten sonra öldürmek için Komiser Yardımcısı Elif Ş.'yi arayan katil Çulcu'nun kendisine "Elif nerede" diye sorduğunu, kendisini koruyabilmek adına makam odasının kapısını kilitlediğini ve odada girdiği lavabonun da kapısını kilitlediğini ifade etti.
Nihal A. ifadesinde; Çulcu'nun odasının kapısını yumrukladığını da belirtti. Katil Çulcu'nun yakalandığını öğrenince odadan çıktığını ifade eden Nihal A., Emniyet Müdürü Hasan Cevher'in şehit şehit edildiği olaydan önce Elif Ş. isimli Komiser Yardımcısı'nı telefon ile aradığını ve Nasuh Çulcu başka bir ile tayin olana kadar Hakkari Polisevi'ne kesinlikle gelmemesini söylediğini de anlattı.
Katil zanlısı Nasuh Çulcu
POLİS KORUNMAK İÇİN POLİSİN YANINA SAKLANMIŞ
Hasan Cevher'in şehit edildiği olaydan sonra Emniyet Müdürü Nihal A.'nın odasına girdiğini ifade eden polis memuru Şule A. da ifadesinde; Nihal A.'nın odasına gittiğini, burada birlikte beklediklerini, Elif Ş. isimli Komiser Yardımcısı'nı arayarak "Komiserim evinizden çıkmayın" dediğini anlattı. Polis memuru Yiğit K. da Nasuh Çulcu'nun Hasan Cevher'i şehit ettiğini anladıktan sonra resepsiyona kaçtığını, ardından da Hakkari Polisevi'nin girişindeki merdivenlerden inerek nöbetçi kulübesindeki polisin yanına gittiğini belirtti. Katil Çulcu'yu vurarak etkisiz hale getiren polis Mustafa K. ise ifadesinde Çulcu'nun kendisine silah doğrulttuğunu, önce havaya bir el ateş ettiğini, ikazlarına aldırış etmeyen katil Çulcu'yu bacağına ateş ederek vurduğunu ve Çulcu'nun yere düştüğünü söyledi. Olayda katile yönelik silah kullanan tek polis olan Mustafa K. hakkında "Kasten Yaralama" suçundan takipsizlik verildi. Olaya müdahale etmeleri gerekirken kaçan polislerle ilgili idari soruşturmayı yürüten Polis Başmüfettişi'nin çevresine "Soruşturma iki yıl sürer" dediği ve tepki çektiği iddia edildi.