Nazlı Ece’nin ölümünde kahreden detay: Meğer bir hafta önce!

ASTIM KRİZİ İDDİASI...

Hayatını kaybeden genç kızın komşusu Semire Gümüş, o anları şöyle anlattı: Dün saat 14.00-15.00 gibi yemek yerken binaya polislerin girdiğini gördük. O esnada da bir çocuk bağırıyordu binanın içerisinde, bizde öyle olunca yukarıya çıktık kızın vefat ettiğini öğrendik. Sakin, efendi bir kızdı. Biz birkaç kez karşılaştık ve bir kötülüğünü görmedik. Şaşırdık ve üzüldük böyle bir olay olmasına. Binada 'arkadaşım öldü' diye çocuğun çığlıkları yankılanıyordu. Biz onu duyup çıktık. Arkadaşı, kızdan haber alamayınca bina yöneticisini aramış. Onunla birlikte balkondan girmişler. Zaten kapıyı açtıklarında acı manzarayla karşılaşmışlar. Daha sonrasında polis ve ambulans geldi. Üniversite öğrencisi, 1 seneden beri burada oturuyor ama hiçbir kötülüğünü görmedik. Üzüldüm tabii. Kim bilir annesi ne hayallerle göndermiştir buraya. Hepimiz etkilendik. Bende bir kız annesiyim, çok ağladım. Ölüm sebebi için astım krizi dediler" dedi.