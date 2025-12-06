Ne altın ne borsa ne de gümüş... Bu hafta hiç biri kaybettirmedi! İşte haftanın en çok kazandıranı

GRAM ALTINDA YÜKSELİŞ

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,21 artışla 5 bin 788 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 9 bin 579 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 1,21 artarak 9 bin 695 liraya yükseldi.

DÖVİZ KURLARINDA SINIRLI YÜKSELİŞ

Doların satış fiyatı yüzde 0,07 artarak 42,5150 lira, avronun satış fiyatı yüzde 0,71 yükselerek 49,5840 lira oldu.

Geçen hafta 56,2450 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1 kazançla 56,8050 liraya yükseldi.

İsviçre frangı da önceki haftaya kıyasla yüzde 0,2 artışla 52,9700 liradan alıcı buldu.

BORSA 11 BİN PUANIN ÜZERİNDE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1 değer kazanarak 11.007,37 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 10.870,07 puanı, en yüksek 11.201,69 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul teknoloji endeksi yüzde 3,1 artışla 24.787,71 puan, sanayi endeksi yüzde 2,93 yükselişle 13.937,92 puan, mali endeks yüzde 1,86 kazançla 16.137,86 puan ve hizmetler endeksi yüzde 0,7 primle 10.469,95 puan oldu.

FONLAR HAFTAYI KAZANÇLI BİTİRDİ

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,21 ve BES fonları yüzde 0,86 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 1,77 ile "Fon Sepeti Fonları"nda gerçekleşirken, gerileyen fon olmadı.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 1,55 ile "Standart"ta görülürken, gerileyen fon bulunmadı.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 323,83 yükselişle Pardus Portföy Dokuzuncu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.

Anadolu Hayat Emeklilik AŞ Gümüş Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 9,30 yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 51,85'lik düşüşle Pardus Portföy Onuncu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.

QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik AŞ OKS Atak Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 1,15 düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

GÜMÜŞ KAZANÇLARINI AZALTTI

Geçtiğimiz hafta yüzde 13'ü aşan bir kazanç sağlayan gümüş bu hafta kar satışlarıyla kazancını azalttı. Rekor seviyelere yakın fiyatlanan beyaz metal haftayı ons bazında yüzde 3,58 yükselişle 58.38 dolardan kapattı. Gram gümüş ise 79.85 TL'den kapanış yaptı.