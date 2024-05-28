Ne çektiğimizi bir biz biliriz sokaklar güvenli olmalı

Ağustos 2022'de Konya Ereğli'ye bağlı Barbaros Mahallesi'nde sokakta oyun oynarken 4 köpeğin saldırısına uğrayan Umut Ünlü komşusu tarafından köpeklerin elinden kurtarıldı. Sevk edildiği Konya Şehir Hastanesi'nde vücudundaki ciddi yaralanmalar nedeniyle entübe edilip günlerce yoğun bakımda tutulan Umut, 24 gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi. İlköğretim 4'üncü sınıf öğrencisi olan Umut Ünlü'nün babası Durmuş Ünlü, "Yeni çıkacak yasayı sonuna kadar destekliyoruz. Bizim çok canımız yandı. Oğlumun parçalanmadık yeri kalmamıştı. Günlerce entübe edilip yoğun bakımda kaldı. Tek Umut değil ülkenin birçok yerinden köpekler insanlara saldırıp yaraladı. Bu nedenle ölen kişiler oldu. Bizim canımız yandı başkalarının canı yanmasın. En uygun şekilde buna bir çözüm bulunması şart. Artık güvenlik sorunu haline geldi. Bir yere gitmeye dışarı çıkmaya korkar olduk" dedi.Gaziantep İslahiye'de bir kişiyi ısıran köpeğin kuduz olduğu ortaya çıkınca Yolbaşı Mahallesi 6 ay süreyle karantinaya alındı. Bacağından ısırılan kişi tedavi altına alınırken, olaydan sonra ölen köpekten Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan numuneler Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü'ne gönderildi. Köpeğin kuduz olduğu öğrenilince mahalle, İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu kararıyla 6 ay süreyle karantinaya alındı. Uyarı tabelası asılan mahalleye, hayvan giriş-çıkışları da karantina süresince yasaklandı. Ayrıca zabıta ekipleri, vatandaşları bilgilendirip dikkat etmeleri gereken konularda uyarılarda bulundu. Islahiye'ye bağlı Kazıklı Mahallesi de kuduz vakasından dolayı 22 Mart'tan bu yana karantinada. AAAvrupa Evcil Hayvan Yemi Endüstrisi Federasyonu raporuna göre Türkiye'deki 1.4 milyonu köpek 4.7 milyonu kedi olmak üzere 6.5 milyon evcil hayvan var. Türkiye'de kedi-köpek maması sektörü 2 milyar dolara yaklaştı. Geçen yıl 239 bin 176 ton mama üretildi. 2020'de 24 bin ton olan kedi-köpek maması ithalatı, geçen yıl itibarıyla 82 bin tona çıktı. Rapora göre, Türkiye'de her 100 evden 15'inde sahiplenilmiş kedi, 5'inde ise sahiplenilmiş köpek bulunuyor. AAAvrupa'da yeterli kapasiteye sahip barınaklar ve yıllar içinde sahipsiz hayvanların toplanması, sahiplendirilmesi ve uyutulması konularında uygulamaya konulan sıkı yasal düzenlemeler, hayvan popülasyonlarının kontrol altında tutulması sorunu çözdü. Avrupa ülkelerinin çoğunda sahipsiz hayvanlar, ilgili kanunlar gereğince barınaklara toplanarak kısırlaştırılıyor, tedavi edilemeyen, saldırganlaşan hayvanlar uyutuluyor. İspanya ve Fransa'da her yıl yüz binlerce hayvan polis ve zabıtalarca sokaklardan toplanıyor. AA