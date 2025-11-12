Ne derlerse desinler terörsüz Türkiye şafağı sökecek

Partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan Bahçeli, MHP ve Cumhur İttifakı'nın kaderinin, milletin kaderiyle ortak olduğunu vurguladı. Bahçeli şunları söyledi:Terörsüz Türkiye, Terörsüz Bölge hedefimiz yeni yüzyılda en büyük kudretimiz olacak. Türkiye kamburlarından kurtuldukça birileri zırvada sürekli yeni faza geçiyor. İyi kılıflı kötü ve kötürüm emel sahipleri ne yaparsa yapsın, Terörsüz Türkiye'nin şafağı sökecek, yüreklerimizde dikilen fideler meyvesini yakında verecek.Terörsüz Türkiye'ye karşı gelenler, itiraf etsin, terör bitsin mi, bitmesin mi? Milli birlik ve kardeşlik Cumhuriyet'in yeni yüzyılına mühür vursun mu, vurmasın mı? Biz hayalin değil kutlu hedeflerin peşinden koşuyoruz. Geleceğin yol haritasını geçmişin tecrübeleriyle çizmekten başka seçeneğimiz de yok.Terörsüz Türkiye hedefinde adım adım sona yaklaşılıyor. Meclis'te kurulan komisyon çalışmalarını kısa süre içinde ikmal edecek. Meselemiz vatandır, millettir, devlettir, al bayrağın altında 86 milyonun tek yürek olmasıdır.(Müsavat Dervişoğlu'na) Bize yönelik, 'Sen olmuşsun İmralı, etrafındaki alkış ekibi olmuş Kandil. Siz varken PKK'ya gerek yok' diyen devşirilmiş aslan yavrusuna diyeceğim çok şey olsa da, bir lafına bakıyorum laf mı diye, bir de söyleyene bakıyorum adam mı diye.MHP'nin siyaseti, en başta CHP ve diğer yedekleri gibi icazetli, icar ve ipotek altında bir siyaset olarak görülemez. Milletimiz ne diyorsa sözümüz odur. MHP ve Cumhur İttifakı'nın kaderi milletin kaderi, devletin bekası ve istikbali. Bizim onun bunun suçlamalarına kanarak ve sahtekarlıklarına aldanarak siyaset yapmamız aklın ve 56 yıllık mazimizin inkarı. MHP ve Cumhur İttifakı Türk milletinin güçlü nefesi, gür sesi, parlak geleceğinin müjdesi. MHP ve Cumhur İttifakı Türkiye'nin istikbal aydınlığı, istiklalinin güvenlik kilidi.Türkiye ile Azerbaycan'ın tarihi, kültürel ve stratejik ortaklığı kimi çevreleri rahatsız ediyor. İsrail'in bölgedeki oyunlarını, stratejik manevralarını görmediğimizi hiç kimse zannetmemeli. Gazze'ye ulaşması gereken insani yardımlar engelleniyor. Susuzluk, açlık, ilaç yokluğu Filistin halkını etkiliyor. Türkiye'nin insan temelli diplomatik temasları ve dış politik vizyonu barış ve huzur kuşağının çevremizde vasat bulmasına doğrudan doğruya hizmet ediyor.Cumhurun kaderi Cumhuriyet'in kaderidir. Bu kader Levh-i Mahfuz'da belirlendi. Cumhur İttifakı Türkiye'yi kem gözlerden, kötü sözlerden, ölümcül engellerden, karanlık emellerden, kaos tetikçilerinden fedakarca koruyacak, milletiyle bir ve bütün halinde geleceği inşa edecek.Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'nin haysiyeti. Atatürk, Türk milletinin hürriyet meşalesi. Bu meşale sönmeyecek.Bahçeli'nin, taktığı rozet ve yüzükteki yer alan detaylar dikkat çekti. Turan haritası ve Bozkurt bulunan, çevresi Türk Devletleri bayrakları ile çevrelenen bir rozet takan Bahçeli'nin kullandığı yüzükte ise iki yanında Göktürklerin bayrağı, Bozkurt ve diğer yanında atlı Türk savaşçısı yer aldı.