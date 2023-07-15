Haberler Yaşam Haberleri Ne mutlu bana ki böyle bir milletim ve devletim var
Giriş Tarihi: 15.7.2023

Ne mutlu bana ki böyle bir milletim ve devletim var

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Ne mutlu bana ki böyle bir milletim ve devletim var
İstanbul'da 15 Temmuz gecesi, ağabeyiyle birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giden Mersinli Onur Can Kuş (31), darbeci askerlere doğru yürüyen ilk grup arasında yer aldı. Bu sırada açılan ilk ateşle birlikte belinden vurulan Onur Can Kuş, yere yığıldı. Mersin'de yaşamını sürdüren Kuş yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:
Ben ve ağabeyim köprünün üzerinde bir süre yürüdük. Askerler sürekli ateş ediyordu. Ağabeyim önümde ben arkasındaydım, eğildik. Daha sonra kalkıp bir adım attıktan sonra belimden vuruldum. Hastanede çekilen röntgen filmimde kurşun mucizevi şekilde aort damarı, omurilik ve sinirlere birer milim uzaklıkta ortada kalmış. Bu durum doktorları bile hayrete düşürdü. Doktorlar hayati risk olduğu için kurşunu çıkarmama kararı aldı. Doktorum "Kurşun bir milim sağa kaysaydı aort damarın parçalanır ölürdün. Bir milim sola kaysaydı böbreklerin iflas ederdi. Bir milim ileri gitseydi felç kalırdın" dedi.
Bugün yine kalkışma olsa tekrar koşa koşa giderim. Şehit olmayı Allah nasip etmedi, ama gazilik mertebesine eriştik. Devletin desteğini her an hissettim. Ne mutlu bana ki böyle bir milletim ve devletim var.

EN ÇOK OKUNANLAR

Belediyeyi iflasa sürükledi: Mansur Yavaş ABB’yi batırdığını itiraf etti
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AB mesajı: Olumlu adımlar bekliyoruz
LGBT terörüne çanak tuttular! Netflix'teki 'Nimona' adlı animasyon filmde eşcinsellik dayatması
ABD'deki iki belediyeden "15 Temmuz" kararı: Resmen tanıdılar
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Doktor çift, ByLock gözaltısı haberi için hakim tarafından engelleme kararı aldırttı
Adalet Bakanı Tunç'tan yeni anayasa mesajı: Bu millet artık hak ediyor
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
15 TEMMUZ MESAJLARI 2022 RESİMLİ EN ANLAMLI VE EN GÜZEL: Kısa - uzun, dualı TÜRK bayraklı, kurumsal, duygusal, anlamlı, resimli 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü mesajları ve sözleri
Okan Buruk'tan maç sonu flaş sözler! Mauro Icardi'nin durumunu açıkladı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Ne mutlu bana ki böyle bir milletim ve devletim var
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA