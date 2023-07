İstanbul'da 15 Temmuz gecesi, ağabeyiyle birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giden Mersinli Onur Can Kuş (31), darbeci askerlere doğru yürüyen ilk grup arasında yer aldı. Bu sırada açılan ilk ateşle birlikte belinden vurulan Onur Can Kuş, yere yığıldı. Mersin'de yaşamını sürdüren Kuş yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:Ben ve ağabeyim köprünün üzerinde bir süre yürüdük. Askerler sürekli ateş ediyordu. Ağabeyim önümde ben arkasındaydım, eğildik. Daha sonra kalkıp bir adım attıktan sonra belimden vuruldum. Hastanede çekilen röntgen filmimde kurşun mucizevi şekilde aort damarı, omurilik ve sinirlere birer milim uzaklıkta ortada kalmış. Bu durum doktorları bile hayrete düşürdü. Doktorlar hayati risk olduğu için kurşunu çıkarmama kararı aldı. Doktorum "Kurşun bir milim sağa kaysaydı aort damarın parçalanır ölürdün. Bir milim sola kaysaydı böbreklerin iflas ederdi. Bir milim ileri gitseydi felç kalırdın" dedi.Bugün yine kalkışma olsa tekrar koşa koşa giderim. Şehit olmayı Allah nasip etmedi, ama gazilik mertebesine eriştik. Devletin desteğini her an hissettim. Ne mutlu bana ki böyle bir milletim ve devletim var.