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Giriş Tarihi: 15.4.2024 22:37 Son Güncelleme: 15.4.2024 22:53

Nefes borusuna mama kaçan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde nefes borusuna mama kaçan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

İHA
Nefes borusuna mama kaçan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Olay, saat 18.30 sıralarında Yunus Emre Mahallesi Işıktepe Sokak'ta bulunan bir sitedeki dairede meydana geldi. Anne Rufina K. (32), 2 yaşındaki oğlu Umut Ali'ye mama yedirmeye başladı. Bu sırada küçük çocuğun nefes borusuna mama kaçtı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Nefessiz kalan bebeği gören anne 112'ye haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalbi duran bebeğe kalp masajı yaparak hastaneye kaldırdı.

Nefes borusuna mama kaçan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Küçük çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çocuğun cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Nefes borusuna mama kaçan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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