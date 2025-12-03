Nehre düşen terliğini almak isterken kaybolmuştu: Cansız bedeni bulundu

Cizre'de akşamüzeri yaşanan olayda 12 yaşındaki Ahmet Erçil, nehre düşen terliğini almak isterken dengesini kaybedip suya düştü.Akıntıya kapılıp suda kayboldu. AFAD, Cizre Belediyesi İtfaiye ve Dalgıç ekiplerinin dünden bu yana sürdürdüğü arama kurtarma çalışmaları bu sabah yeniden başladı.Su üstünde botlarla su altında balık adamlar ve su altı kamerası ile yapılan arama çalışmalarında küçük çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. 12 Yaşındaki Ahmet Erçil'in cenazesi olay yerinde yapılan savcılık incelemesinin ardından otopsi için Cizre Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.