SON DAKİKA: Şırnak’ta kahreden olay! Dicle Nehri’ne düşen 12 yaşındaki Ahmet Erçil’in cansız bedeni bulundu!

Olay, dün öğle saatlerinde Şırnak'ın Cizre ilçesi Konak Mahallesi'nde, Cizre Köprüsü yakınlarında yaşandı. 12 yaşındaki Ahmet Erçil, iki arkadaşıyla birlikte Dicle Nehri kıyısında bulunuyordu. İddiaya göre, suya düşen terliğini kurtarmak için nehre doğru eğilen küçük Ahmet, bir anda dengesini kaybederek güçlü akıntıya kapıldı.
CİZRE YASA BOĞULDU: TERLİĞİNİ ALMAK İSTERKEN DİCLE'YE KAPILDI
Çevredekilerin ve suya giren bir vatandaşın tüm kurtarma çabaları, nehrin hızı karşısında yetersiz kaldı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye hızla AFAD, Cizre Belediyesi dalgıç ekipleri, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.