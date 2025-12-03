Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Şırnak'ta kahreden olay! Dicle Nehri'ne düşen 12 yaşındaki Ahmet Erçil'in cansız bedeni bulundu!
Giriş Tarihi: 3.12.2025 09:43 Son Güncelleme: 3.12.2025 10:46

SON DAKİKA: Şırnak'ta kahreden olay! Dicle Nehri'ne düşen 12 yaşındaki Ahmet Erçil'in cansız bedeni bulundu!

Dicle Nehri'ne düşen terliğini almaya çalışırken akıntıya kapılan 12 yaşındaki Ahmet Erçil'den gelen acı haberle tüm Türkiye sarsıldı. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu, kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

ABİDİN YEL Yaşam
SON DAKİKA: Şırnak’ta kahreden olay! Dicle Nehri’ne düşen 12 yaşındaki Ahmet Erçil’in cansız bedeni bulundu!

Olay, dün öğle saatlerinde Şırnak'ın Cizre ilçesi Konak Mahallesi'nde, Cizre Köprüsü yakınlarında yaşandı. 12 yaşındaki Ahmet Erçil, iki arkadaşıyla birlikte Dicle Nehri kıyısında bulunuyordu. İddiaya göre, suya düşen terliğini kurtarmak için nehre doğru eğilen küçük Ahmet, bir anda dengesini kaybederek güçlü akıntıya kapıldı.

CİZRE YASA BOĞULDU: TERLİĞİNİ ALMAK İSTERKEN DİCLE'YE KAPILDI

Çevredekilerin ve suya giren bir vatandaşın tüm kurtarma çabaları, nehrin hızı karşısında yetersiz kaldı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye hızla AFAD, Cizre Belediyesi dalgıç ekipleri, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

SABAH SAATLERİNDE ACI HABER GELDİ

Ekipler, gece boyu süren zorlu arama kurtarma çalışmalarını hem su altında balık adamlarla hem de botlarla su yüzeyinde aralıksız sürdürdü. Maalesef, sabah saatlerinde arama çalışmalarının odaklandığı bölgede Ahmet Erçil'in cansız bedeni bulundu.

Sudan çıkarılan Erçil'in cenazesi, detaylı otopsi işlemleri için Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bölge halkını derin bir üzüntüye boğan olayla ilgili olarak yetkililer tarafından başlatılan soruşturma titizlikle devam ediyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Şırnak'ta kahreden olay! Dicle Nehri'ne düşen 12 yaşındaki Ahmet Erçil'in cansız bedeni bulundu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz