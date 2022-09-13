Netflix’e zam mı geldi? 2022 güncel netflix üyelik ücretleri ne kadar oldu, aylık ve yıllık ücretler kaç TL?

Hayatımızın son 3-4 yılının önemli bir alanını kaplayan Netflix, yavaşça hayatımızdan çıkıyor gibi. Yeni çıkan internet televizyonları ile birlikte popüleritesi azalırken, şimdi de Netflix zam haberi sonrası kullanıcılar tarafından "Netflix üyelik ücretleri ne kadar oldu" sorusuna gidildi. Peki, Netflix'e zam mı var? Netflix üyelik ücretleri 2022 ne kadar? İşte detaylar...
NETFLIX'E ZAM MI GELDİ?
Son zamanlarda abone kayıplarıyla adından kötü anlamda söz ettiren Netflix, bu yılın üçüncü zammını yaptı. Böylece yılın sonuna kadar bu fiyatlarla Netflix devam edecek.
NETFLIX FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Yılın Başında Temel paketin fiyatı 26,99 TL; Standart paketin 40,99 TL; Özel paketin fiyatıysa 54,99 TL'ydi.
Nisanda gelen zam sonrası sırasıyla fiyatlar 37,99 TL, 57,99 TL ve 77,99 TL'ye çıkmıştı.
Bugünkü zamlar sonucu temel paket 45,99 TL, standart paket 69,99 TL ve özel paket 93,99 TL oldu.
NETFLİX ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?
Uygulamayı telefon, tablet ya da bilgisayarınıza indirdikten sonra üyelik işlemlerini tamamlarken kredi ve banka kart bilgilerinizi uygulamaya kaydederek her ay otomatik ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz. Dilerseniz uygulamayı indirmeden bilgisayar tarayıcınızdan da üyelik ve ödeme işlemlerini halledebilirsiniz. Uygulama tarafından kabul edilen kredi ve banka kartları aşağıdaki gibidir;
Visa
MasterCard
American Express
Maestro
Troy