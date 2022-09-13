Netflix’e zam mı geldi? 2022 güncel netflix üyelik ücretleri ne kadar oldu, aylık ve yıllık ücretler kaç TL?

Hayatımızın son 3-4 yılının önemli bir alanını kaplayan Netflix, yavaşça hayatımızdan çıkıyor gibi. Yeni çıkan internet televizyonları ile birlikte popüleritesi azalırken, şimdi de Netflix zam haberi sonrası kullanıcılar tarafından "Netflix üyelik ücretleri ne kadar oldu" sorusuna gidildi. Peki, Netflix'e zam mı var? Netflix üyelik ücretleri 2022 ne kadar? İşte detaylar...