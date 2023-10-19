Nevrigül’ün ölümünde cinayet şüphesi

Bursa'da 46 gündür kayıp olarak aranırken cesedi zeytinlikte ağaca asılı halde bulunan Nevrigül Alan'ın (22) ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Polis cinayet şüphesi üzerinde duruyor. Gemlik'te yaşayan Nevrigül Alan, 6 yıllık eşi Remzi Alan'ı bir yıl önce terk etmiş, 2 çocuğundan birini bırakarak baba evine dönmüştü. 2 Eylül'de ortadan kaybolan genç kadının ailesi, kızlarının bulunması için Müge Anlı'dan yardım istedi. Ailesinin, eşinden şiddet gördüğünü öne sürdüğü ve hayatından endişe ettiği genç kadından acı haber geldi. Gemlik'te bir zeytinlikte cesedi bulunan Alan'ın cesedinin çürüdüğü, çantası ile cep telefonunun olay yerinden uzakta olduğu belirtildi. Olay yerinde ayrıca başka bir cep telefonu bulundu. Polis şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlattı. "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına katılan Alan'ın anne ve babası ile yakınları, eşi Remzi Alan'ın kızlarını ölümle tehdit ettiğini iddia etmişti. Alan'ın sevgilisi olduğu iddia edilen Doğan A. ise kayıp ihbarı sonrası gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.