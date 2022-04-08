Nevşehir’de 2 bin 842 litre etil alkol ele geçirildi

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılık suçları ile mücadele kapsamında çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada, Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde bir depoda arama yapıldı. Depoda- 1 litre şişeler içerisinde satışa hazır vaziyette kutulanmış 1842 litre etil alkol, 2 adet 1000 litre kapasiteli kafesli su tankı içerisinde toplamda 1000 litre etil alkol, 1 adet su pompası, 8 adet boş vaziyette 1000 litre kapasiteli kafesli su tankı, 8 adet el dezenfektanı etiket rulosu, 2 adet bant yapıştırma makinası, 1 adet şişe dolum makinası, 1 adet alkol desimetresi, 5166 adet litrelik boş plastik şişe, 5000 adet şişe kapağı, 38 metre sıvı aktarımında kullanılan hortum ele geçirildi.

2 bin 842 litre etil alkol ve diğer eşyalara el konuldu. S.Y, İ.Ö, R.Ç, Y.E.Ç, M.T. ve A.Ö. gözaltına alındı. Zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.