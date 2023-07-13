Nevşehir’de freni patlayan halk otobüsü kaza yaptı: 9 yaralı

Bugün akşam saatlerinde Atatürk Bulvarı üzerinde freni patlayan 50 HO 1007 plakalı Özel Halk Otobüsü, Ziraat Bankası kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen 50 HO 1058 plakalı Özel Halk Otobüsüne arkadan çarparak durabildi. Özel Halk otobüsü çarpmanın etkisiyle camları patlarken 2 Özel Halk Otobüsünün içerisinde bulunan 9 yolcu olay yerinde yaralandığı belirtilirken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ekipleri sevk edildi.
Kaza anı bölgede ki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Atatürk Bulvarı üzerinde Ziraat Kavşağında meydana gelen trafik kazasında yaralanan 9 kişi şehirdeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.