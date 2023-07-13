Haberler Yaşam Haberleri Nevşehir'de freni patlayan halk otobüsü kaza yaptı: 9 yaralı
Giriş Tarihi: 13.7.2023 22:09 Son Güncelleme: 13.7.2023 22:55

Nevşehir'de freni patlayan halk otobüsü kaza yaptı: 9 yaralı

Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında freni patlayan Özel Halk Otobüsü kırmızı ışıkta duran diğer Özel  Halk Otobüsüne çaptı. Özel Halk Otobüslerinin içerisinde bulunan 9 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Dilara İlayda KAYIKCI Dilara İlayda KAYIKCI
Nevşehir’de freni patlayan halk otobüsü kaza yaptı: 9 yaralı

Bugün akşam saatlerinde Atatürk Bulvarı üzerinde freni patlayan 50 HO 1007 plakalı Özel Halk Otobüsü, Ziraat Bankası kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen 50 HO 1058 plakalı Özel Halk Otobüsüne arkadan çarparak durabildi. Özel Halk otobüsü çarpmanın etkisiyle camları patlarken 2 Özel Halk Otobüsünün içerisinde bulunan 9 yolcu olay yerinde yaralandığı belirtilirken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ekipleri sevk edildi.

Kaza anı bölgede ki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Atatürk Bulvarı üzerinde Ziraat Kavşağında meydana gelen trafik kazasında yaralanan 9 kişi şehirdeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Nevşehir'de freni patlayan halk otobüsü kaza yaptı: 9 yaralı
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