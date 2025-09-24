Haberler Yaşam Haberleri Nevşehir’de Kızılırmak’ta kadın cesedi bulundu
Nevşehir’de Kızılırmak’ta kadın cesedi bulundu

Nevşehir’in Avanos ilçesinde Kızılırmak Nehri’nde kadın cesedi bulundu.

MEHTAP AYDOĞAN
Avanos ilçesinde akşam saatlerinde nehir kenarında yürüyen bir vatandaş, suda hareketsiz halde birini görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri köprü üzerinden çalışma yaptı. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla itfaiye ekipleri botla nehre girerek cesedi kıyıya çıkardı. Sağlık ekiplerinin incelemesinde kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cesedin 51 yaşındaki H.S.'ye ait olduğu öğrenildi. Kadının cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Avanos Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

