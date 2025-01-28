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Giriş Tarihi: 28.1.2025 09:27 Son Güncelleme: 28.1.2025 09:30

Nevşehir'de korkunç olay: Ağabeyini odun parçasıyla katletti!

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde çıkan tartışmada kardeşi Alaattin Özer (50) tarafından odunla darbedilen Yılmaz Özer (65), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA
Nevşehir’de korkunç olay: Ağabeyini odun parçasıyla katletti!

Olay, saat 17.30 sıralarında Gülşehir ilçesi Karacaşar Mahallesinde meydana geldi. Yılmaz Özer ile kardeşi Alaattin Özer arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Alaattin Özer, yolda bulduğu odun parçasıyla ağabeyini darbetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine oadrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı ağabey Özer'i, Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Yılmaz Özer, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Cinayet şüphelisi kardeşi Alaattin Özer ise gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Fotoğraftaki: Yılmaz Özer

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Nevşehir'de korkunç olay: Ağabeyini odun parçasıyla katletti!
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