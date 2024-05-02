Nevşehirli şehit son yolculuğuna uğurlandı

Merkeze bağlı Boğazköyü Merkez Cami'nde İl Müftüsü Kazım Güzel tarafından kıldırılan cenaze namazına Vali Ali Fidan, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Veli Doğan, il protokolü, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İl Müftüsü Yücel namaz öncesinde şehit Sait Toktaş için helallik istedi. Kılınan namazın ardından Şehit Toktaş'ın naaşı köy mezarlığına defnedildi.

BİR ANNENİN ACI FERYADI

Şehit Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş'ın annesi Nevriye Toktaş cenaze sırasında gözyaşlarına boğularak "Oğlum bu gidiş sana hiç yakışmadı. Bizi bırakıp nereye gidiyorsun. Güzel oğlum, efendi oğlum" demesi yürekleri dağladı.

Ayakta durmaya güçlük çeken anneye görevliler destek oldu. Anne Toktaş merasim öncesi şehidin tabutuna uzun sarıldı.

SAİT, 16 YAŞINDA BABASIZ KALMIŞTI

Oldukça efendi ve çevresinde sevilen bir yapıya sahip olan Nevşehirli Şehit Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş 16 yaşında babası Hasan Toktaş'ı kanser hastalığı yüzünden kaybetmiş ve hayata babasız atılmış.

Babasız bir hayata uzman Çavuşluk ile devam etme kararı alan Sait Toktaş, yaklaşık 6 yıldır görevini layığı ile yürütüyordu.