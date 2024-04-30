Niğde’de 3 TIR, 1 kamyon ve kamyonetin karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti

Kaza Niğde'nin Ulukışla ilçesi yakınlarında Ulukışla – Pozantı yolu üzerinde meydana geldi. Ulukışla istikametinden Aksaray istikametine seyreden Devlet Kılıç yönetimindeki kamyon ile Aksaray istikametinden Ulukışla istikametine seyreden Zeynel Abidin Yırtıcı'nın kullandığı TIR kafa kafaya çarpıştı. Kazanın hemen ardından yapılan ihbarın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kamyon ve TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazanın ardından TIR, kamyonet ve diğer TIR'da kazaya karışınca ortalık savaş alanına döndü. Kaza sonunda ilk belirlemelere göre kamyon sürücüsü Durmuş Kılıç ve TIR sürücüsü Zeynel Abidin Yırtıcı olay yerinde hayatını kaybetti. Kazaya karışan otomobil sürücüsü ile diğer TIR sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Kazada yaralananlar ise ambulanslarla Ulukışla Devlet Hastanesi ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldılar.

Kazanın ardından Ulukışla - Pozantı Devlet Karayolu bir süre trafiğe kapanırken Niğde İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir ve Jandarma Alay Komutanı Albay Gürol Okyar ile birlikte olay yerine giden Niğde Valisi Cahit Çelik olay yerinde yaptığı açıklamada hayatını kaybeden sürücülere Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diledi.