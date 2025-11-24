Niğde’de arazi kavgası: 1 kişi öldü

Dün akşam saatlerinde Konaklı Beldesi Hüyük Mahallesi mezarlık mevkiinde Bayram Yurdagül, arazi meselesi yüzünden İ.B tarafından av tüfeği ile vurularak ağır yaralandı. Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheli İ.B olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan Yurdagül sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Bayram Yurdagül hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak olaydan sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.