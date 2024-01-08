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Giriş Tarihi: 8.1.2024 13:17

Niğde'de bir kargo şubesinde zirai ilaç tenekesi patladı; 4 çalışan hastaneye kaldırıldı

Niğde'de, dağıtıma çıkarılmak üzere araca yüklenen kargo paketleri arasında, içinde zirai ilaç olan tenekenin patlaması sonucu 4 çalışan, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

DHA
Niğde’de bir kargo şubesinde zirai ilaç tenekesi patladı; 4 çalışan hastaneye kaldırıldı

Kentteki PTT Kargo Şubesi'nde, dağıtıma çıkmaya hazırlanan kargo firması çalışanları, gönderileri araçlarına yerleştirirken, içinde zirai ilaç olan teneke patladı. Tenekedeki zirai ilaçlarla temas eden çalışanlar, yüklemeyi durdurdu. İhbarla adrese sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

AFAD ekiplerinin ölçümlerinde tenekede kimyasal maddenin yoğun çıkması üzerine Niğde Belediyesi itfaiye ekipleri, köpüklü suyla temizlik çalışması yaptı. Polis, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 4 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Niğde'de bir kargo şubesinde zirai ilaç tenekesi patladı; 4 çalışan hastaneye kaldırıldı
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