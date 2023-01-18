Haberler Yaşam Haberleri Niğde'de feci kaza! Ticari araç devrildi: 10 yaralı
Giriş Tarihi: 18.1.2023 20:06 Son Güncelleme: 18.1.2023 20:07

Niğde'de feci kaza! Ticari araç devrildi: 10 yaralı

Niğde'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

HAYRETTİN YENEL
Niğde’de feci kaza! Ticari araç devrildi: 10 yaralı

Niğde yönünden Ankara yönünde gittiği belirtilen A.A'nın kullandığı 34 DLK 581 plaka hafif ticari araç, Adana-Niğde Otoyolu Güney Gişeleri yakınında devrildi. Kazayı görenler yetkililere haber verdiler. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Aracın takla atması sonucunda kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 10 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

‘Kuruluş Osman’da yer yerinden oynayacak!
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan seçim için 14 Mayıs'ı işaret etti: Milletimiz 73 yıl sonra aynı gün 6'lı masaya yanıt verecek
EYT SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den yeni açıklama! EYT yasası ne zaman Meclis'e gelecek?
Son Dakika: Ukrayna’da helikopter düştü! Ukrayna İçişleri Bakanı hayatını kaybetti
‘İndirim’ dedi, cezalandırıldı mı!
CHP'li gazeteci Enver Aysever'den İmamoğlu'nun umre ziyareti fotoğrafı ile ilgili çarpıcı sözler: Kılıçdaroğlu'na 'Sen alevisin yarışamazsın' diyor
Canım muhaliflerimle baş başa
Quel alaka?
Davos mu kaldı Ali Bey?
SON DAKİKA: AK Partili Hamza Dağ'dan Bahçeli'nin seçim çağrısına yanıt! Bir ilk olacak...
ARKADAŞINA GÖNDER
Niğde'de feci kaza! Ticari araç devrildi: 10 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA