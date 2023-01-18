Niğde’de feci kaza! Ticari araç devrildi: 10 yaralı

Niğde yönünden Ankara yönünde gittiği belirtilen A.A'nın kullandığı 34 DLK 581 plaka hafif ticari araç, Adana-Niğde Otoyolu Güney Gişeleri yakınında devrildi. Kazayı görenler yetkililere haber verdiler. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Aracın takla atması sonucunda kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 10 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.