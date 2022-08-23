Nihat Hatipoğlu, programında sorulan ilginç sorulara açıklık getirdi: Namaz soracağım diyor, yayında soru değiştiriyor

ATV'de hazırladığı Dosta Doğru programı ile severek izlenen ilahiyatçı yazar Prof. Nihat Hatipoğlu, canlı yayında kendisine sorulan ilginç soruların arka planını anlattı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen sohbette, televizyon programında sorulan ilginç sorulara açıklık getiren Hatipoğlu, "Bana, 'Niye o soruları cevaplandırıyorsunuz?' diye sitem ediliyor. Ben gelecek soruyu bilemiyorum. Canlı yayında arkadaşlarımız telefonu açtığında izleyici namazla ilgili bir soru soracağını söylüyor. Ancak yayına alındığında kızımız 'Kaynanam bana büyü yaptı' diyor" şeklinde konuştu. O anda soru değişiyor. Ekip, hemen kulağıma 'Hocam soruyu değiştirdi' diyor. Ben de 'Olur, insandır. Soru soruyorsa ihtiyacı var demek ki' diyorum" dedi.