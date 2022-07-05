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Giriş Tarihi: 5.7.2022 14:27 Son Güncelleme: 5.7.2022 14:27

Nikah Memuru Nasıl Olunur? Erkek Ve Kadın Nikah Memuru Olma Şartları Nelerdir?

Nikah Memuru Nasıl Olunur? Erkek Ve Kadın Nikah Memuru Olma Şartları Nelerdir?

Belediyelerimizin altında birçok farklı alanda çalışan memurlar yer almaktadır. Bu memurlar arasında yer alan nikah memurları, ‘belediye başkanının bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak’ ifadeleriyle insanların aklına kazınmış ve sözlerinde de beyan ettiği gibi belediye başkanından nikah için yetki almış olması gerekmektedir. Nikah memuru olmak isteyenlerin aklında iki soru; ‘Nikah memuru nasıl olunur, erkek ve kadın nikah memuru olma şartları nelerdir?’ yer almakta ve cevabını aramaktadırlar.

Şahitler huzurunda gerçekleşen nikah işleminin gerçekleşebilmesi için resmi olarak devlete bağlı belediyeden yetkili nikah memurları nikah sürecini yürütürler. Bu sayede çiftlerin kanunen bazı hak ve sorumlulukları bulunur. Belediyede görevli memurlar belirli aşamalardan geçerek nikah memuru unvanına sahip olabilirler. Nikah memuru olabilmek için aranan şartlar ise nikah memuru olmak isteyenler tarafından oldukça merak edilir.

Nikah Memuru Nasıl Olunur?

Nikah memuru, belediyeye bağlı görev alır. Bu görev içinde koşulsuz tüm nikah işlemleri için görev üstlenir. Özellikle giyimine özen gösteren, iletişim becerileri gelişmiş, hoşgörülü kişiler nikah memuru olarak atanır.

Çoğunlukla da belediye altında yer alan Yazı işleri Müdürlüğü bu çalışma için uygun görülür. Nikah memurluğu görevini yerine getirebilmek için belirli kurs ve seminerlere katılım gereklidir. Kurs seminerlerden başarı ile ayrılan belediye memurları nikah kıyma yetkisine sahip olurlar.

Erkek ve Kadın Nikah Memuru Olma Şartları Nelerdir?

Nikah memuru olabilmek için gerekli olan birkaç şart bulunur. Bunları şu şekilde sıralamak mümkündür:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • KPSS sınavında yeterli bir puan alarak belediyede belirli bir pozisyonda göreve başlamak,
  • En az meslek yüksekokulundan mezun olmak,
  • Belediye başkanından nikah için yetki almış olmak,
  • Gerekli kurs ve seminerlerden başarı ile ayrılmak.

Bu şartları taşıyan kimseler nikah memuru olarak göreve başlayabilirler. Köy ve kasaba gibi yerlerde bu durum farklı olabilmekte ve muhtarlar nikah kıyabilmektedir. Ayrıca belediye başkanları da nikah kıyabilmektedir.

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Nikah Memuru Nasıl Olunur? Erkek Ve Kadın Nikah Memuru Olma Şartları Nelerdir?
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