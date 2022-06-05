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Giriş Tarihi: 6.6.2022

Nilüfer’de bu yıl siyah moda

Nilüfer’de bu yıl siyah moda

Nilüfer Çayı sanayi tesisleri ve boya imalatı üzerine çalışan fabrikaların atıklarıyla kirleniyor. Doç. Aşık, “O senenin moda rengi neyse, Nilüfer Çayı da o renk akıyor” diyerek drama dikkat çekti

Uludağ'dan başlayıp, Bursa Ovası'ndaki birçok dere ve Susurluk Çayı ile birleşerek, Karacabey'den Marmara Denizi'ne dökülen Nilüfer Çayı, katı atık ve sanayi atıkları nedeniyle siyaha büründü. Bursa Ovası'nda tarım arazilerinde sulamada kullanılan Nilüfer Çayı'nın son hali endişe yarattı. Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilim ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi ve Bursa Ziraat Odası İkinci Başkanı Doç. Dr. Barış Bülent Aşık, suyun en temiz olması gereken mart ayında 5 farklı bölgeden alınan numunelerin analize gönderildiğini söyledi. Analiz sonuçlarının 4'üncü derece, yani, en kötü derece ve kullanılması zararlı olarak çıktığını dile getiren Aşık, bölgedeki özellikle kimyasal boya üzerine çalışan sanayi tesislerinden çaya bırakılan atıkların iyi derecede temizlenmesi gerektiğine dikkat çekti. Yapılan eylem planlarına rağmen Nilüfer Çayı'nın temizlenemediğini belirten Doç. Dr. Aşık, "Nilüfer 200 kilometrelik yol kat ediyor.



Doğduğu yerle döküldüğü yeri kıyasladığımızda, doğduğu yerde birinci sınıf, içme kalitesinde bir su olduğunu görebiliyoruz. Ama bir saatlik yol kat ettiğinde Nilüfer Çayı'nın tarım alanlarını gezdiği gölgelerde dördüncü sınıf, en kalitesiz su olarak tanımladığımız su seviyesine kadar kirlendiğini görebiliyoruz. Maalesef Nilüfer Çayı temizlenemiyor" dedi. Nilüfer Çayı'nın sanayi tesisleri ve boya imalatı üzerine çalışan fabrikaların arasından geçtiğini hatırlatan Doç. Dr. Aşık, "O senenin moda rengi neyse, Nilüfer Çayı da o renk akıyor" diye konuştu. DHA

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Nilüfer’de bu yıl siyah moda
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