Nisan sevindirdi

Geçen hafta yapılan ölçümlerde Kirişhane mevkiinde 81 metreküp/saniye olan Meriç Nehri'nin debisi son yağışların ardından yaklaşık 2 kat artarak 180 metreküp/saniyeye seviyesinde akmaya başladı. Geçtiğimiz hafta Suakacağı mevkiinde 5 metreküp/saniye olan Tunca Nehri'nin debisi ise son yağışlarla birlikte 10 metreküp/saniye seviyesine yükseldi.Bu yıl kış yağışlarının yetersiz olması hem tarlaları, hem nehirleri hem de barajları olumsuz etkilemişti. Bölgede etkili olan son yağışlar çiftçilere ve tarlalara olduğu gibi nehirlere de can suyu oldu.Son yılların en kuran döneminin yaşandığı Trakya'da etkili olan yağışlar Edirne'nin önemli su havzalarından olan Meriç ve Tunca nehirlerine yaradı. Debinin yükselmesi nehirlerde oluşan kum adacıkları, çöpler ve sazlıkların da gözden kaybolmasına neden oldu.Nisan ayının daha önceki aylara göre daha bereketli geçtiğini söyleyen vatandaşlardan Mutlu Böbek, "Kış ayında hiç yağış alamadık. Ama Nisan ayında iyi yağmurlar alıyoruz. Önümüzdeki hafta yine yağmur veriyor. Nehirler kuruma noktasına gelmişti. İyi bir yağmur yağdı. Bu tarlalar için çok iyi oldu" dedi.Edirne'de son yağışlarla birlikte su seviyesinin baya yükseldiğini söyleyen vatandaşlardan Şencan Güngörmezler, barajların da dolmasını beklediklerini ifade etti. Yağışların ardından rekoltenin yükseleceğini beklediklerini belirten Güngörmezler, 2 ay önce nehirden karşıdan karşıya geçilecek durumda olduğunu fakat son yağışlarla güzel bir seviyeye geldiğini aktardı.