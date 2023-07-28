Haberler Yaşam Haberleri Nisan yağmurları Bursa’yı kurtardı
Giriş Tarihi: 29.7.2023

Nisan yağmurları Bursa’yı kurtardı

Kente su sağlayan Doğancı ve Nilüfer barajlarında geçen yıl su seviyesi çok azalmıştı. Bu yıl ise nisan yağmurları ve Uludağ’ın eriyen karı barajları doldurdu

Nisan yağmurları Bursa’yı kurtardı
Uludağ'ın eteklerinde yer alan ve Bursa'nın içme suyu kaynağı olan Doğancı Barajı'nın doluluk oranı, kuraklık nedeniyle şubat ayında yüzde 24'te kaldı. Bu rakam, barajın kurulduğu 1983'ten bu yana en düşük seviye olarak kayıtlara geçti. Nilüfer Barajı ise neredeyse tamamen kurudu. Ancak nisan ayında etkili olan yağışlar, Uludağ'daki karların erimesi ve su tasarrufu çağrılarıyla birlikte Doğancı Barajı'ndaki doluluk oranı beklenilen seviyeye ulaştı. Ülke genelinde, son günlerde yaşanan kavurucu sıcaklara rağmen Bursa'da Doğancı'daki doluluk oranı yüzde 76, Nilüfer Barajı'ndaki doluluk oranı ise yüzde 98 olarak ölçüldü. BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, hava sıcaklığının en yüksek seviyeye ulaştığı çarşamba günü, su arıtma tesislerine 500 bin metreküp su çıkışı yapıldığını söyledi. Yağışların geç gelmesine rağmen, barajlarda risk olmamasının en temel sebebinin su kayıp kaçaklarının önüne geçilmesi olduğuna dikkat çeken Gülenç, "BUSKİ kurulduğunda yüzde 65 seviyesinde kaçak vardı. Sadece yüzde 35'i musluklardan akabilirken, şu anda kaçağı yüzde 18'e düşürerek ciddi bir çalışma yaptık. Su kayıp kaçaklarında Türkiye'nin en başarılı ili olarak ödülümüzü aldık" dedi. DHA

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | CHP'lilere Akbelen'de protesto şoku: Umduklarını bulamayınca parmak salladılar! Elini indir bana bağırma
CHP'li Gürsel Tekin'den İYİ Parti ve HDP'ye 'yerel seçim' resti: Onlar olmadan da İstanbul ve Ankara'da kazanabiliriz
İzmir'de toplu ulaşıma dev zam talebi! Eğer kabul edilirse yüzde 70 artış olacak
Son dakika | Bakan Fidan'dan çarpıcı açıklamalar: TBMM İsveç'e NATO vizesi verecek mi?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | "İDEF sektöre damga vurdu!" Başkan Erdoğan açıkladı: Yıl sonu hedefimiz 6 milyar dolar
Son dakika: Ve Mauro Icardi İstanbul'da! İşte ilk sözleri...
3 km’lik YHT tünelinde finişe 550 metre
Son dakika: Basketbol Gelişim Merkezi Projesi! Başkan Erdoğan açılış tarihini duyurdu
Hiç kimse seninle kıyaslanamaz
ARKADAŞINA GÖNDER
Nisan yağmurları Bursa’yı kurtardı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA