Nişanlı çiftin ağlatan ölümü

İstanbullu Burhan Çetin (24) ve nişanlısı Kardelen Coşkuntuna (22), bugün saat 13.00'te Kırklareli Atatürk Kültür Merkezi'nde dünyaevine girecekti. Nişanlı çift nikâh kıyafetlerini İstanbul'dan almak istedi. Önceki gün arkadaşları Nurettin Akgül'ün kullandığı otomobille İstanbul'a giden çift, alışverişlerini tamamlayarak gece geç saatlerde dönüşe geçti.Ancak Akgül'ün kullandığı otomobil, dün saat 03.30 sıralarında, TEM Otoyolu Saray gişeleri yakınlarında, çalışma nedeniyle tek şeride düşürülen yolda, karşı yönden gelen Tuncay Ekici'nin kullandığı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobilin arkasında oturan nişanlı çift ölürken Akgül ile Ekinci yaralı kurtuldu.Çiftin cenazeleri, Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Nişanlı çiftten geriye ise giymek nasip olmayan nikâh kıyafetleri ile beyaz gelin ayakkabısı ve nikâh çiçeği kaldı. Kardelen Coşkuntuna, dün Kırklareli Şehir Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.Öte yandan Gaziantep'te devrilen traktörün altında kalan Enes Muhammet Çiloğlu (6) ile Samsun'un Atakum ilçesinde traktör ile demir korkuluk arasına sıkışan Hüseyin Yılmaz (69) öldü. Samsun'un Çarşamba ilçesinde yolun karşısına geçerken TIR çarpan İlkay Kahraman hayatını kaybetti.