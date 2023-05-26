Haberler Yaşam Haberleri Nişanlı çiftin ağlatan ölümü
Giriş Tarihi: 27.5.2023

Nişanlı çiftin ağlatan ölümü

Burhan Çetin ve Kardelen Coşkuntuna bugün saat 13.00’te evleneceklerdi. Eğer önceki gece İstanbul’dan nikâh kıyafetlerini alıp Kırklareli’ye giderken trafik kazasında ölmeselerdi...

Murat ÜRTEKİN Murat ÜRTEKİN
Nişanlı çiftin ağlatan ölümü
İstanbullu Burhan Çetin (24) ve nişanlısı Kardelen Coşkuntuna (22), bugün saat 13.00'te Kırklareli Atatürk Kültür Merkezi'nde dünyaevine girecekti. Nişanlı çift nikâh kıyafetlerini İstanbul'dan almak istedi. Önceki gün arkadaşları Nurettin Akgül'ün kullandığı otomobille İstanbul'a giden çift, alışverişlerini tamamlayarak gece geç saatlerde dönüşe geçti.



Ancak Akgül'ün kullandığı otomobil, dün saat 03.30 sıralarında, TEM Otoyolu Saray gişeleri yakınlarında, çalışma nedeniyle tek şeride düşürülen yolda, karşı yönden gelen Tuncay Ekici'nin kullandığı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobilin arkasında oturan nişanlı çift ölürken Akgül ile Ekinci yaralı kurtuldu.



Çiftin cenazeleri, Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Nişanlı çiftten geriye ise giymek nasip olmayan nikâh kıyafetleri ile beyaz gelin ayakkabısı ve nikâh çiçeği kaldı. Kardelen Coşkuntuna, dün Kırklareli Şehir Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.



İKİ TRAKTÖR KAZASI
Öte yandan Gaziantep'te devrilen traktörün altında kalan Enes Muhammet Çiloğlu (6) ile Samsun'un Atakum ilçesinde traktör ile demir korkuluk arasına sıkışan Hüseyin Yılmaz (69) öldü. Samsun'un Çarşamba ilçesinde yolun karşısına geçerken TIR çarpan İlkay Kahraman hayatını kaybetti.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'de parti içi muhalefet kazan kaldırıyor! Muharrem İnce hamlesi
Muharrem İnce ikinci tur kararını açıkladı! CHP'li heyet gitmişti: Kılıçdaroğlu'nu desteklemek içimden gelmiyor
Son dakika: Petrol ve doğalgazda yeni müjde sinyali! Başkan Erdoğan ‘Yakın’ diyerek duyurdu
Son dakika! Başkan Erdoğan'dan 28 Mayıs çağrısı: Büyük Türkiye zaferi için herkes sandığa
Heyecanlandıran açıklama geldi: Gabar'dan yeni müjde! Petrol fışkırıyor: Mevcutların 10 katı
ODTÜ'de LGBT bayrakları ile Kılıçdaroğlu'na destek yürüyüşü...
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan İmamoğlu'na tepki: Pazarcıyla kavga ediyor, böyle idarecilik olmaz
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan duyurdu: Yeni konut hamlesi! Destek paketleri geliyor
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Başkan Erdoğan’dan Almanya'da Sabah Gazetesi'ne yapılan baskına tepki: Kabul edilemez, basın özgürlüğünün ihlalidir
ARKADAŞINA GÖNDER
Nişanlı çiftin ağlatan ölümü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA