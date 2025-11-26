Nişanlısının evinde çatışmanın ortasında kalmıştı: Rümeysa cinayetinde karar! Geriye o fotoğraf kaldı

Dehşete düşüren olay, geçen cuma akşamı, Lüleburgaz'ın Gündoğu Mahallesi'nde meydana geldi. Lüleburgaz Biz Bize Yeteriz Derneği Başkanı Emin Sanpur'un kızı olan Rümeysa Sanpur, nişanlısının evine yemeğe gitti. İddiaya göre, bir süre sonra, Sanpur'un nişanlısının husumetlileri olduğu belirtilen grup tarafından silahlarla eve ateş açıldı. Evdekiler de gruba karşılık verdi.