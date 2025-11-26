Haberler Yaşam Haberleri Nişanlısının evinde çatışmanın ortasında kalmıştı: Rümeysa cinayetinde karar! Geriye o fotoğraf kaldı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, yemeğe gittiği nişanlısının evine yönelik silahlı saldırıda, Rümeysa Sanpur'un (19) ölümüyle ilgili gözaltındaki 16 şüpheli tutuklandı. Rümeysa'nın nişanlısı S.D.'nin de tutuklananlar arasında olduğu belirtildi. Rümeysa Sanpur'un, Lüleburgaz'un kurtuluş törenlerinde, 'Kadına ve çocuğa şiddete hayır' yazılı pankart taşıdığı fotoğrafı da ortaya çıktı.

Dehşete düşüren olay, geçen cuma akşamı, Lüleburgaz'ın Gündoğu Mahallesi'nde meydana geldi. Lüleburgaz Biz Bize Yeteriz Derneği Başkanı Emin Sanpur'un kızı olan Rümeysa Sanpur, nişanlısının evine yemeğe gitti. İddiaya göre, bir süre sonra, Sanpur'un nişanlısının husumetlileri olduğu belirtilen grup tarafından silahlarla eve ateş açıldı. Evdekiler de gruba karşılık verdi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Silahlı çatışmada dışarıdan açılan ilk ateşte Rümeysa Sanpur'un yaralandığı belirtildi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Sanpur, kaldırıldığı Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından kapsamlı çalışma başlattı.

16 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Silahlı çatışmaya karıştığı belirlenen 16 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler dün belirli aralıklarla adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen, aralarında Rümeysa'nın nişanlısı S.D.'nin de bulunduğu 16 şüpheli tutuklandı.

ONDAN GERİYE BU FOTOĞRAF KALDI

Öte yandan Rümeysa Sanpur'un 8 Kasım'da Lüleburgaz'ın düşman işgalinden kurtuluşun 103'üncü yılı kutlamalarında, Biz Bize Yeteriz Derneği'nin geçişi sırasında, 'Kadına ve çocuğa şiddete hayır' yazılı pankart taşıdığı fotoğrafı da ortaya çıktı.

