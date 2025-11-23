Nişanlısının evinde kurşunların hedefi oldu

Kırklareli'nde Rümeysa Sanpur (19) nişanlısının husumetlilerinin silahlı saldırısında hayatını kaybetti. Olay, önceki gün akşam saatlerinde Lüleburgaz'ın Gündoğu Mahallesi'nde meydana geldi. Rümeysa Sanpur, nişanlısının evine yemeğe gitti. İddiaya göre, Sanpur'un nişanlısının husumetlileri olduğu belirtilen grup tarafından silahlarla eve ateş açıldı. Evdekilerin de karşılık vermesiyle çıkan silahlı çatışmada vurulan Sanpur, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürerken, 12 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda olayda kullanıldığı değerlendirilen 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen genç kızın cenazesi, Sokullu Mehmet Paşa Camisi'ne getirildi. Burada genç kızın tabutuna gelinlik konuldu. Kılınan namazın ardından Rümeysa Sanpur'un cenazesi ilçe mezarlığında toprağa verildi.