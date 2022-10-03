Nobel ödülleri ne zaman verilecek 2022? Nobel ödülü dalları neler, hangi alanlarda veriliyor?

Bir sonraki Nobel ödülü hangi dalda verilecek sorusu, vatandaşlar tarafından soruluyor. Nobel ödülleri 2022 verilmeye başladı ve ilk ödül, İsveçli biyolog Swante Paabo'ya gitti. Tıp alanında verilen ödülden sonra diğer ödüller de verilmeye başlanacak. Peki, Nobel ödülü dalları neler? Nobel ödülleri ne zaman verilecek 2022? İşte detaylar...
NOBEL TIP ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Nobel Tıp Ödülünü İsveçli biyolog Swante Paabo kazandı.
Svante Pääbo (d. 20 Nisan 1955, Stockholm), İsveçli biyolog, genetikçi ve bilim insanı. Evrimsel antropoloji alanında uzmanlaşan Pääbo, palleogenetiğin kurucularından biri olarak Neandertal genomu üzerinde yoğun bir şekilde çalıştı. 2022'de "soyu tükenmiş homininlerin genomları ve insan evrimi ile ilgili keşifleri" nedeniyle Nobel Tıp Ödülü'ne layık görüldü.
BİR SONRAKİ NOBEL ÖDÜLÜ HANGİ DALDA OLACAK?
Her yıl verilen Nobel ödülleri bu yıl da verilmeye devam ediyor. Bir sonraki Nobel ödülü, fizik dalında olacak. Nobel fizik ödülü 4 Ekim 2022 tarihinde verilecek. Geçen sene fizik ödülünü Giorgio Parisi, Syukuro Manabe ve Klaus Hasselmann ortaklaşa kazandı.
NOBEL ÖDÜLLERİ VERİLİŞ TARİHLERİ 2022
Bu yılki Nobel ödülleri veriliş tarihleri aşağıda yer alıyor:
Fizik ödülü 4 Ekim 2022 12.45'te(en erken) verilecek.
Kimya ödülü 5 Ekim 2022 12.45'te(en erken) verilecek.
Edebiyat ödülü 6 Ekim 2022 12.45'te(en erken) verilecek.
Barış ödülü 7 Ekim 2022 12.45'te(en erken) verilecek.
Nobel Ekonomi ödülü 10 Ekim 12.45'te(en erken) verilecek.