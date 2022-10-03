Nobel ödülleri ne zaman verilecek 2022? Nobel ödülü dalları neler, hangi alanlarda veriliyor?

Bir sonraki Nobel ödülü hangi dalda verilecek sorusu, vatandaşlar tarafından soruluyor. Nobel ödülleri 2022 verilmeye başladı ve ilk ödül, İsveçli biyolog Swante Paabo'ya gitti. Tıp alanında verilen ödülden sonra diğer ödüller de verilmeye başlanacak. Peki, Nobel ödülü dalları neler? Nobel ödülleri ne zaman verilecek 2022? İşte detaylar...