Nostaljik tramvay Pendik’te hizmete girdi

İstanbul'un simgelerinden olan ve geçmişin güzelliklerini bugüne taşıyan nostaljik tramvayın açılışı Pendik Belediyesi tarafından Gazipaşa Caddesi'nde gerçekleştirildi. Pendik'e nostaljik bir hava katan ve elektrikli şekilde çalışan tramvayın açılışına Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ile çok sayıda Pendikli vatandaş katılım sağladı. Başkan Ahmet Cin açılışı yapılan tramvayın vatman koltuğuna oturarak ilk seferi gerçekleştirdi. Tramvayı ilgiyle izleyen kimi vatandaşlar, Başkan Ahmet Cin'i selamlarken kimisi de cep telefonları ile tramvayı kayda aldı.Tramvaya binen Emir Bartu Canyurt, "Çok güzel, eğlenceliydi bizim için, sürüşü de de çok iyi. İçerisinde çok eğlendik. Çok güzel bir hizmet, bununla dolaşmak çok eğlenceli. İstanbul'da çok fazla yoktu zaten, Pendik'e geldi. İstiklal Caddesi'nde de görüyordum, Pendik'e de güzel oldu, Pendik'e yakıştı. Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.Zekeriya Kelleci, "Çok güzel bir düşünce. Pendik'e böyle bir şey lazımdı, biz bundan çok keyif aldık. Pendik'te niye olmasın ki? Çok güzel oldu. Sayın Ahmet Cin'e yaptığı bu icraatten dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.Aydın Cirik, "Güzel bir şey, Ramazan ayında da daha güzel oldu. Böyle renkli şeylerin olmasını istiyoruz tabii" şeklinde konuştu.