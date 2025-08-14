Nüfus 6 ayda 159 bin kişi arttı

Türkiye'nin nüfusu, 1 Temmuz itibarıyla 85 milyon 824 bin 854 kişi oldu. Nüfus son 6 ayda 159 bin 610 kişi artış gösterdi.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üçer aylık dönemler için ilk kez üretilen dönemlik nüfus istatistiklerini açıkladı.Buna göre, 2024 sonunda 85 milyon 664 bin 944 olan ülke nüfusu, bu yılın ilk 6 ayında 159 bin 910 kişi arttı.Böylece ülke nüfusu, 1 Temmuz itibarıyla 85 milyon 824 bin 854 kişiye ulaştı.Erkek nüfusun oranı yüzde 50.01 (42 milyon 923 bin 584 kişi), kadın nüfusun oranı yüzde 49.99 (42 milyon 901 bin 270 kişi) olarak kaydedildi.Nüfus artışı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 316 bin 619 kişi arttı. 1 Temmuz 2024'te Türkiye nüfusu 85 milyon 518 bin 235 kişiydi. Bu artış Türkiye nüfusunun aylık ortalama 26 bin kişi arttığını ortaya koydu.1 Temmuz 2025 itibarıyla nüfus 85 milyon 824 bin 854 kişi olurken, nüfus içerisindeki en büyük payı 25-29 yaş aralığı oluşturdu. Ülkede 0-4 yaş aralığında 4 milyon 945 bin 831, 5-9 yaş aralığında 6 milyon 284 bin 453, 10-14 yaş aralığında 6 milyon 475 bin 690, 15-19 yaş aralığında 6 milyon 415 bin 456, 20-24 yaş aralığında 6 milyon 305 bin 547, 25-29 yaş aralığında 6 milyon 592 bin 865, 30-34 yaş aralığında 6 milyon 308 bin 307, 35-39 yaş aralığında 6 milyon 267 bin 872, 40-45 yaş aralığında 6 milyon 648 bin 345, 45-49 yaş aralığında 6 milyon 7 bin 723, 50-54 yaş aralığında 5 milyon 504 bin 701, 55-59 yaş aralığında 4 milyon 514 bin 615 kişi bulunuyor.