NUN Okulları’nda Öz’e Yolculuk başlıyor

NUN Okulları tarafından ilki 10 Mart 2018'de düzenlenen Eğitimde Bir Adım Ötesi Zirvesi'nin üçüncüsü bu yıl ''Öz'e Yolculuk'' temasıyla yarın yapılacak. Zirvede Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de açılış konuşması yapacak. NUN Okulları Beykoz Kampüsü'nde düzenlenecek zirvenin diğer açılış konuşmalarını NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esra Albayrak, dünyaca ünlü yazar ve nesil araştırmacısı Psikolog Jean Twenge ve Akademisyen Yazar Mahmut Erol Kılıç gerçekleştirecek.Değişen ve birbirine entegre olan yeni dünya düzeninde iletişim kurmak, temas etmek kolaylaştı. Bu kolaylık "öz"ü gözden kaçırmaya ve zaman zaman yitirmeye de sebep oldu. Yunus Emre'nin "İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir, sen kendin bilmezsin ya nice okumaktır" sözünden yola çıkarak düzenlenen zirvede yüksek teknoloji ve iletişim araçlarının sağladığı imkânlarla birlikte ortaya çıkan kimlik bunalımı masaya yatırılacak. Zirvede "Eğitimin gayesi nedir?'', "Ruh, beden, akıl ve irade gibi katmanları olan insan için tasarlanan eğitimde, onu bir etki - tepki mekanizması olarak görmek bizi ne kadar öteye götürür?'', "21. yüzyıla daha dijitalleşerek mi yoksa daha insanileşerek mi hazırlanmalıyız?'', "Tedbirler almazsak mevcut gidiş sürdürülebilir mi?'' gibi konu başlıkları irdelenecek.Gün boyu sürecek zirvede alanında uzman, birbirinden değerli isimlerin katılımıyla 3 panel gerçekleştirilecek. ''Eğitimin Öz'üne Bakış'' başlıklı ilk panelde Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Celile Eren Ökten de konuşmacı olarak katılacak. Öğleden sonraki paneller de ''İşim Gücüm Öz'ü Aramak'' ve ''Yeni Nesil Akımlarda İnsan'' başlıklarıyla yapılacak. Programın sonunda Türkiye Yüzyılına İthaf başlığıyla bir bölüm daha yer alacak. Zirve sırasında çeşitli çalıştaylar da düzenlenecek.