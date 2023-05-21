Haberler Yaşam Haberleri Nuri Sesigüzel son yolculuğuna uğurlandı
Giriş Tarihi: 21.5.2023 14:55 Son Güncelleme: 21.5.2023 15:29

Nuri Sesigüzel son yolculuğuna uğurlandı

Kalp yetmezliğine bağlı çoklu organ yetmezliği sebebiyle 86 yaşında hayatını kaybeden ses sanatçısı Nuri Sesigüzel, Şişli Teşvikiye Cami’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Büyükçekmece Mezarlığı’nda toprağa verildi.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Nuri Sesigüzel son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye'de bir dönem müzik dünyasına damga vuran ses sanatçısı Nuri Sesigüzel, 86 yaşında kalp yetmezliğine bağlı çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti. Nuri Sesigüzel'in cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere Şişli Teşvikiye Cami'ne getirildi. Kızı Birgi Canberk ile oğlu Mehmet Sesigüzel, burada taziyeleri kabul etti.

YALNIZ BIRAKMADILAR

Sesigüzel ailesini acı günlerinde Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, türkücüler Mahmut Tuncer, Selahattin Alpay, Ferhat Güzel, yönetmen Gani Rüzgar Şavata, eski siyasetçi Mehmet Sevilgen, siyasetçi Yavuz Ağıralioğlu ile yüzlerce seveni katıldı. Cenazeye katılan kişiler, aileye taziyede bulundu. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Nuri Sesigüzel, Büyükçekmece Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"HALKINA MAL OLSUN BİR SANATÇIYDI"

Nuri Sesigüzel'in oğlu Mehmet Sesigüzel, "Halkına mal olmuş bir sanatçıydı. Başta cumhurbaşkanımız olmak üzere siyasiler, sevenleri hepsi sağ olsunlar. Biz burada sevilen bir sanatçı olduğunu gördük. Babamızla gurur duyuyoruz. Bizler üzerinde emeği büyüktür. Sevenlerinin başı sağ olsun, mekanı cennet olsun" diye konuştu. Türkücü Selahattin Alpay da, "Müziğimize yıllardır bıkmadan usanmadan hizmet eden bir insandı. Kişiliğinden örnek aldığım çok şey vardı. Kimseye nasip olmayan şöhrete sahipti. Dinleyicisine asla saygısızlık yapan biri değildi. Hepimizin başı sağ olsun. Allah nur içinde yatırsın" dedi.

NURİ SESİGÜZEL KİMDİR

Gerçek adı Nuri Kaçtaş olan Nuri Sesigüzel, 1938 yılında Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde dünyaya geldi. 14 yaşından itibaren saz çalmaya başlayan Sesigüzel, 1961 yılında TRT İstanbul Radyosu'nun açmış olduğu sınavı kazanarak radyo sanatçısı oldu. Plak şirketlerinin ilgisini çekince 300'den fazla plak doldurdu. 1963 yılında ise sinemaya adım attı. "Kore Dağlarında Kar Bölük Bölük" adlı çalışması çıkarttığı ilk 45'lik plak oldu. Ankara Radyosu ile sesini tüm Türkiye'ye duyurdu. Sarı Sabahlık, Ağlayan Gözlerim, Saç Beyaz Oldu türküleriyle altın plak kazandı. 1963'te Kara Yılan filmi ile adım attığı sinemada Fabrikanın Gülü, Kara Tren, Aşk Türküsü, Mahallenin Namusu filmlerinde rol aldı. Geceler Yarim Oldu, Burçak Tarlası ve Kara Sevda filmlerinin müziklerini yaptı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Böyle iğrençlik görülmedi! Twitch yayıncısı Jahrein, yayınına bağlanan gencin annesine AK Partili diye küfür etti
PKK'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na bir destek daha! "Kürdistan’ın tamamından oy alan aday olarak yarışıyor"
CHP'li Dursun Çiçek itiraf etti: Seçmenimizi kandırmışsak size ne?
Yavuz Ağıralioğlu'ndan 7'li koalisyona: Çoğu Suriye'ye gitti, Kandil'i basacağınıza masayı basın
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan seçim mesajı: Kibir abidelerine 'yeter' diyeceğiz
Tekirdağ belediyesinde bir rezalet daha! CHP'li başkan 19 Mayıs törenlerinde skandala imza attı
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan CHP'nin seçim manipülasyonuna tepki: Halkı aldatmaya çalıştılar
Ağlama Duran!
HDP’yi sarsan sandık depremi
CHP'li Cemil Kılıç'tan 'APO için yasa önerisi' iddiası! Yalanı Meclis kayıtlarında ortaya çıktı
ARKADAŞINA GÖNDER
Nuri Sesigüzel son yolculuğuna uğurlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA