Nürnberg Havaalanı Nerede? Nürnberg Havalimanı’ndan Şehir Merkezine Nasıl Gidilir, Kaç Km?

Nürnberg Havalimanı, 1955 yılında açılmıştır ve Almanya'nın en işlek dokuzuncu havalimanıdır. 2023 yılında Nürnberg Havalimanı'nı, yaklaşık 3,9 milyon yolcu kullanmıştır. Havalimanı, özellikle Akdeniz, Kanarya Adaları, Türkiye ve Mısır gibi tatil bölgelerine uçuşlar düzenlemektedir. Nürnberg Havaalanı nerede, havalimanından şehir merkezine nasıl gidilir ve kaç km gibi sorular ise yolcular tarafından merak edilmektedir.

Nürnberg Havaalanı Nerede?

Almanya'nın en gelişmiş şehirlerinden biri olan Nürnberg'de, bir ana havalimanı bulunur. Bu havalimanı, şehir merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıktadır. İç ve dış hat uçuşları düzenleyen Nürnberg Havalimanı, Almanya'nın en yoğun havaalanlarından biridir. Bu hava ulaşım merkezi, birçok Avrupa şehrine doğrudan uçuş gerçekleştirir. Üst düzey yolcu hizmetleri ile ünlüdür ve seyahat edenler için yüksek konfor sunar. Şehirde başka büyük bir havaalanı olmadığı için ana hava ulaşım noktası bu havalimanıdır.

Nürnberg Havalimanı'ndan Şehir Merkezine Ulaşım Nasıl Sağlanır?

Nürnberg Havalimanı'ndan şehir merkezine ulaşım son derece kolay ve uygun maliyetlidir. Havalimanı, şehir merkezine ortalama olarak 7-8 kilometre uzaklıktadır. Bunun için kullanılabilecek başlıca ulaşım seçenekleri ise şu şekilde sıralanabilir:

U2 metro hattı kullanılarak şehir merkezine yaklaşık 10 dakika gibi kısa bir sürede ulaşılabilir. 32 numaralı otobüs hattı sayesinde şehir merkezine aşağın yukarı 45 dakikada ve uygun fiyata gitmek mümkündür. Havalimanının çıkış kapısında bulunan taksilerle daha rahat ve hızlı bir şekilde şehir merkezine varılabilir.

Bu ulaşım alternatifleri, düşük fiyatlı oldukları için yolcular tarafından sıkça tercih edilmektedir. Ek olarak, Nürnberg Havalimanı'nda hizmet veren Sixt, Avis, Europcar ve Enterprise gibi tanınmış araç kiralama şirketlerinden araç da kiralanabilir. Araç kiralama fiyatları, tercih edilen araç tipine, kiralama süresine ve rezervasyon zamanına göre değişiklik gösterir.