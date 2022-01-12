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Giriş Tarihi: 12.1.2022 22:14

Nusaybin Belediyesi “Sıfır Atık Bilgi Yarışması” düzenledi

Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ
Nusaybin Belediyesi “Sıfır Atık Bilgi Yarışması” düzenledi

Mardin’in Nusaybin ilçe Belediyesi tarafından başarılı bir şekilde sürdürülen Sıfır Atık Projeleri kapsamından İlkokul Öğrencileri arasında bilgi yarışması düzenlendi.

Nusaybin Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından Misak-ı Milli İlkokulunda düzenlenen bilgi yarışmasına Misak-ı Milli, Atatürk, Oğuzhan ve Yıldırım İlkokulların öğrencileri katıldı.


Sıfır atık projesini yaygınlaştırmak, çocuklara sıfır atık bilincini vermek ve farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan yarışmada Oğuzhan ve Yıldırım İlkokulları birinciliği, Atatürk ve Misak-ı Milli İlkokulları'da ikinciliği paylaştı.


"Sıfır Atık Bilgi Yarışması" sonunda düzenlenen ödül töreninde konuşan Nusaybin Belediyesi Başkan Yardımcısı Nurettin Şimşek, gelişen ve değişen dünyamızda sıfır atığın ve çevresel döngünün önemine binaen çok güzel bir etkinlik düzenlendiğini kaydetti. Şimşek, "Eskiye oranla eko sistemimizin hiçbir zaman bu boyutlarda bozulduğu görülmemişti. İşte bu farkındalığı hatırlatmak, öğrencilere anlatmak, aktarmak, bu bilinci öğütleme maksadıyla böyle bir yarışma gerçekleştirmiş oldu. Belki de çevre anlamında Türkiye'de ilktir. Nusaybin Belediye Başkanlığı olarak biz bu yarışmayı düzenledik. Çocuklarımıza, velilerimize bunun önemini anlattık. Bir pet şişenin doğaya ne kadar zarar verdiğini bunun bilincini anlatmaya çalıştık. Buna benzer onlarca farkındalık eğitimimiz devam edecektir. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.


Nusaybin Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Şehmus Biltekin ise "Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü olarak son yıllarda oluşan iklim değişikliğinin ve sıfır atığa dikkat çekmek amacıyla Nusaybin Belediyesi olarak ilkokullar için Sıfır Atık Bilgi Yarışması düzenledik. Bizim amacımız daha ilkokul çağındaki çocuklarımıza sıfır atık bilincini oluşturmak ve Sıfır Atık Projesini bir adım daha ileriye taşımaktır" dedi. Konuşmalardan sonra derece giren okul öğrencilere çeşitli ödüller verildi.

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Nusaybin Belediyesi “Sıfır Atık Bilgi Yarışması” düzenledi
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