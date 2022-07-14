Nusaybin Devlet Hastanesi’nde hasta yakınları özel güvenlikçiyi darp etti

Edinilen bilgilere göre akşam saatlerine Nusaybin Devlet Hastanesine gelen bir hastanın yakınları araçlarını Acil Servisin önüne park etti. Bu sırada aracı kaldırmak için anons yapılmasına rağmen araç sahipleri aracın başına gelmeyince özel güvenlik görevlisi N.G., plakasında sahibinin iletişim bilgilerine ulaşmak için fotoğrafını çekti.

Aracın plakasının çekildiğini gören 10 kişilik bir grup hasta yakını özel güvenlik görevlisi N.G.,'ye saldırarak darp ettikleri öne sürüldü. Beyazkod verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İlk etapta olayı yatıştıran Polis ekipleri daha sonra saldırganları gözaltına alarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi. Özel güvenlik görevlileri N.G., şahıslardan şikayetçi oldu. Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığın talimatı ile polis ekipleri soruşturma başlattı.