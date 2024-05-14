Haberler Yaşam Haberleri Nusaybin’de akaryakıt yüklü tanker devrildi: 1 ölü
Giriş Tarihi: 14.5.2024 18:46 Son Güncelleme: 14.5.2024 19:14

Nusaybin’de akaryakıt yüklü tanker devrildi: 1 ölü

Mardin’in Nusaybin ilçesi uluslararası İpekyolu üzerinde kullanıcısının kontrolünden çıkması sonucu fuel oil yüklü tanker bariyerlere çarpması sonucu devrilerek sürücü hayatını kaybetti.

Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ
Nusaybin’de akaryakıt yüklü tanker devrildi: 1 ölü

Kaza akşam saatlerinde Nusaybin ilçesine bağlı Balaban kırsal mahalle mevki uluslararası İpekyolu üzerinde meydana geldi. Cizre istikametinden Nusaybin ilçesi istikametine giden 30 yaşındaki Şivan Dönmüş yönetimindeki 73 AAC 717 plakalı fuel oil yüklü tanker ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun ortasındaki demir bariyerlere çarparak devrildi. Kazada 30 yaşındaki sürücü Şivan Dönmüş araç içinde sıkışarak hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye Sağlık, İtfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta sıkışarak hayatını kaybeden sürücü Durmuş'un cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak ambulansla ile Nusaybin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Devrilen tankerden akan akaryakıtın yanması ihtimali üzerine itfaiye ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Nusaybin’de akaryakıt yüklü tanker devrildi: 1 ölü
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