Nusaybin’de bir kişi elindeki bıçakla 4 kişiyi yaralarken o dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 8 Mart Mahallesi Midyat Yolu Caddesi Eski Aypark karşısında dün akşam saat.21.00 sıralarında güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; kimliği belirsiz saldırgan elindeki bıçakla iş yerin önünde 3 kişiyi bıçakladıktan sonra iş yerin içine girerek dükkan sahibini defalarca bıçaklayıp içeride boğuşma sırasında yine iş yeri sahibini bıçaklayıp olay yerinden kaçarken iş yeri önünde biri polisi ararken iş yerin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olayda isimleri öğrenilemeyen 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralılara yaptığı ilk müdahaleden sonra 4 yaralı ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili polis ekipleri geniş çapta soruşturma başlattı.