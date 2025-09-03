Nusaybin’de boğulma tehlikesi geçiren genç hayatını kaybetti

Olay, akşam saatlerinde Nusaybin'in kırsal Beyazsu Mahallesi'nde bulunan mesire alanında meydana geldi. İddiaya göre, serinlemek için çaya giren Mehmet Emin Akan bir süre sonra akıntıya kapılarak suda kayboldu. Çevredekilerin fark etmesi üzerine sudan çıkarılan genç, hareketsiz halde kıyıya çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kalbi duran gence olay yerinde ve ambulansta kalp masajı uyguladı. İlk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Durumu ağır olan genç, daha sonra Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesine sevk edildi. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Mehmet Emin Akan kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili jandarma ekiplerinin inceleme başlattığı öğrenildi.