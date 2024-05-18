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Giriş Tarihi: 18.5.2024 19:56 Son Güncelleme: 18.5.2024 20:25

Nusaybin’de iki gün önce kaybolan kişi vurularak öldürülmüş halde bulundu

Mardin’in Nusaybin ilçesinde iki gün önce kaybolan 35 yaşlarındaki Engin Aslan, silahla vurularak öldürülmüş halde jandarma tarafından bulundu.

Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ
Nusaybin’de iki gün önce kaybolan kişi vurularak öldürülmüş halde bulundu

Olay iki gün önce Nusaybin'e bağlı Çağlar kırsal Mahallesi mevkisnde meydana gelerek bugün öğle saatlerinde 35 yaşlarındaki Geçici Köy Korucusu Engin Aslan silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Jandarma ekipleri tarafından, öldürülmüş hale bulunan Aslan'ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemeden sonra Nusaybin Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Burada yapılan ön otopsiden sonra Aslan'ın cenazesi detaylı otopsi için Mardin Eğitimi ve Araştırma Hastanesi Adlı Tıp kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili jandarma ekipleri ismi öğrenilmeyen 1 katil zanlısı gözaltına alındığı öğrenilirken geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Nusaybin’de iki gün önce kaybolan kişi vurularak öldürülmüş halde bulundu
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