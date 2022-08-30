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Giriş Tarihi: 30.8.2022 19:13

Nusaybin’de sağlık çalışanı derede boğuldu

Mardin'in Nusaybin ilçesi Devlet Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanı Abdullah Alpaslan (25), serinlemek için girdiği derede yaşamını yitirdi.

DHA
Nusaybin’de sağlık çalışanı derede boğuldu

Nusaybin Devlet Hastanesi röntgen personeli olan Abdullah Alpaslan, arkadaşlarıyla birlikte Midyat ilçesine bağlı Beyazsu'ya gitti. Serinlemek için burada dereye giren Alpaslan bir süre sonra gözden kayboldu.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Arkadaşları tarafından sudan çıkarılan Alpaslan'a ilk müdahaleyi yine arkadaşları yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Nusaybin Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülen Alpaslan burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Alpaslan'ın cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü. Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

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Nusaybin’de sağlık çalışanı derede boğuldu
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