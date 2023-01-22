O cani kızımı benden aldı

Gzira kentinin Testeferrata Caddesi'nde 18 Ocak gecesi 01.00 sıralarında meydana gelen olayda, Jeremie Camilleri'nin kullandığı araç, akaryakıt istasyonuna çarptıktan sonra bir restorana girdi. Bu sırada restoranda arkadaşlarıyla doğum gününü kutlayan iç mimar Pelin Kaya'ya (30) çarptı. Uyuşturucu kullandığı ve alkollü olduğu belirlenen sürücü, ardından başına taşla vurduğu genç kadını feci şekilde öldürdü. Kasten öldürme suçundan tutuklu yargılanmasına karar verilen Malta ve Fransa vatandaşı Camilleri'nin daha önce hırsızlıktan gözaltına alındığı, ancak serbest bırakıldığı öğrenildi. Yaklaşık 1.5 yıl önce dil eğitimi için gittiği Malta'da iş de bularak calışmaya başlayan Kaya'nın cenazesi önceki gece İstanbul'a getirilerek ailesine teslim edildi. Sevenleri dün Pelin'i son yolculuğuna uğurlamak üzere Esenyurt Esenkent Şehit Mustafa Hasanoğlu Camisi'nde bir araya geldi.Pelin'in tabutuna çiçekler bırakılırken, baba İsmet, anne Çiçek ile ablaları Derya ve Figen Kaya taziyeleri kabul etti. Kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döken Çiçek Kaya, şunları söyledi: "Kızım melekti. 17 Ocak akşamı görüştük. Bildiği halde, bana doğum gününü sordu. Sabah 08.00'de bana kara haberi geldi. Bir katil, bir cani çocuğumu aldı. Malta devleti ve halkı bunun cinayet olduğunu bilsin. Ben yandım çocuklar." Kaya'nın dayısı Aykan Ceylan da "Arkadaşlarıyla doğum gününü kutlayıp evine dönüyor. Sonrasında İstanbul'dan arkadaşları sürpriz yaparak yanına gidiyor. Onlar için tekrar dışarıya çıkıyor. Bu caniliktir bu cinayettir. Bilerek, isteyerek öldürüyor." Kaya, kılınan cenaze namazının ardından Esenyurt Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi. Öte yandan öfkeli olduğunu belirten Malta Başbakanı Robert Abela, Kaya'nın hayatını kaybettiği olayın ardından mahkemeleri, kurallara uymayanlara karşı güçlü bir mesaj vermeye çağırdı.