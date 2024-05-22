O cani tutuklandı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde kayınpederine ait takside sürücü olarak çalışan Yunus Yüksel, geçen pazartesi ormanda bıçakla yaralanmış olarak bulundu. Vücudunun çeşitli yerlerinde 20 bıçak yarası bulunan 1 çocuk babası Yüksel, Bursa Şehir Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Jandarma ekipleri, Yüksel'i bıçaklayanın, 'uyuşturucu kullanmak', 'reşit olmayan kız çocuğa cinsel istismar ve 'kasten yaralama' suçlarından kaydı bulunan Talha Sevinç olduğunu belirledi.Özel ekip oluşturan jandarma ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin babasıyla birlikte gittiği restoranda, birlikte alkol aldığını, Yenişehir ilçesine gittiğini tespit etti. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ile ortak çalışma başlatan ekipler, bölgede yoğunlaştı. Şüpheli, kalmak için otel sorduğu taksi durağındaki taksicilerin kendisini tanıyıp haber vermesiyle yakalandı.Yunus YükselJandarma komutanlığında suçunu kabul eden Sevinç, "Yunus benim arkadaşım. Kendisini tanıyorum. Aramızda alacak meselesi yüzünden anlaşmazlık vardı. Olay günü, Eskişehir'e gittim. Daha sonra, telefon açtığım Yunus'a beni Eskişehir'den almasını söyledim. O da geldi. Yolda tartışınca aramızda kavga çıktı. Ben de kendisini bıçakladım. Sonra 6 bin lira para ve cep telefonu alarak kaçtım" dediği öğrenildi. Zanlı tutuklandı.