O ilimizde define faciası: Ölü ve yaralılar var! Acı haberi alınca sinir krizi geçirdiler!

Etrafı otlarla kamufle edilmiş ve çevresinde kazı işlemi için kullanılan çeşitli aletler bulunan kuyuya ip yardımıyla inen itfaiye ekipleri yaklaşık 5 metre derinlikte hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi daha çıkardı. Yaklaşık 25 metrelik kuyuda bir kişinin daha bulunduğu bilgisi üzerine arama çalışmalarını sürdüren ekipler dip noktada bilinci kapalı şekilde bir kişiye daha ulaştı.