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Giriş Tarihi: 15.6.2022 13:40

O ilimizde korkunç olay: Sele kapılan 230 koyun öldü!

DHA
O ilimizde korkunç olay: Sele kapılan 230 koyun öldü!

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde dün sağanak nedeniyle oluşan selde ölen koyun sayısının 230 olduğu belirtildi.

Yeşilhisar'da dün etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Akköy Mahallesi'ne bağlı Sorgun Yaylası mevkinde 450 küçükbaş hayvanı otlatan Arda Can Şahin ve Mustafa Şahin (17) kuvvetli yağışa yakalandı. Şahin, küçükbaş hayvanları kurtarmak isterken suya kapıldı. 50 metre sürüklenen Şahin, bölgeye gelen jandarma ekiplerince kurtarıldı. Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şahin, tedavisinin ardından taburcu edildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hasar tespit çalışması başlattı. İlk belirlemelere göre 100 olan ölü koyun sayısı 230'a çıktı. Bazı hayvanların ise yaralı olduğu belirtildi. Veterinere götürülen yaralı koyunların tedavisinin sürdüğü belirtildi.

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O ilimizde korkunç olay: Sele kapılan 230 koyun öldü!
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