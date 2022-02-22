Haberler Yaşam Haberleri O katile, ‘Akıl sağlığı tam’ raporu
Giriş Tarihi: 23.2.2022

O katile, ‘Akıl sağlığı tam’ raporu

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
O katile, ‘Akıl sağlığı tam’ raporu
Gİresun'da, 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren şüpheliye Samsun'da yapılan muayenede, "akıl sağlığı tam" raporu verildiği öğrenildi. Sıla Şentürk'ü ailesiyle yaşadığı evde öldürdüğü gerekçesiyle Giresun Espiye L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Hüseyin Can Gökçek (21), akıl sağlığı raporu alınması için cezaevi aracıyla Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne getirildi. Gökçek'e beyaz koruyucu tulum giydirildiği ve geniş güvenlik önlemi alındığı görüldü. Buradaki muayene sonucunda Gökçek'e, "akıl sağlığı tam" raporu verildiği öğrenildi. Gökçek, hastanedeki muayenesinin ardından aynı araçla Giresun'daki cezaevine götürüldü. Ankara'dan gelerek Sıla Şentürk'ü ailesiyle yaşadığı Giresun Yalı Mahallesi'ndeki evinde 16 Şubat'ta bıçaklayarak öldüren Hüseyin Can Gökçek, Ordu-Giresun Havalimanı yakınlarında yakalanmış, ardından çıkarıldığı hâkimlikçe tutuklanmıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Beyaz Saray'dan Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin açıklama: İşgal olarak görüyoruz! Putin'den ABD'ye jet yanıt
Başkan Erdoğan Senegal Stadyumu'nun açılışına katıldı
Son dakika: Putin'in kararı sonrası ABD Başkanı Joe Biden'dan önemli açıklamalar: Rusya'ya yaptırımlarımız artacak
SON DAKİKA: Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'den savaş açıklaması
Haydar Dümen'in mirası hiç tanımadıklarına kaldı! 100 milyonluk kayıp miras!
Sedef Kabaş’ın “piyasa dolandırıcılığı” davasında yeni gelişme
Son Dakika Haberi | Rusya Ukrayna krizinde flaş! Almanya’nın yaptırım kararına Rusya’dan yanıt gecikmedi
Son dakika: ABD ve Ukrayna Dışişleri Bakanları'ndan önemli açıklamalar: Putin'in planı Ukrayna'yı işgal etmekti
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti
Son dakika: 22 Şubat koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları...
ARKADAŞINA GÖNDER
O katile, ‘Akıl sağlığı tam’ raporu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA