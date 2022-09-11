O mesajlar bayram ve cuma tebriği çıktı

İstanbul Ataşehir'de geçen ocak ayında 32 yıldır evli olduğu 2 çocuk annesi eşi Hanpaşa Özbek'i katdelen İsmail Özbek klasik bir savunmaya başvurup "aldatıldım" dedi. Eşini öldüren erkeklerin haksız tahrikten faydalanmak için "aldatıldım" savunmasına sığındığının altını çizen savcılık, "Zaten öldürüldüğü için eşinin kendisi hakkındaki iddialarını yalanlama şansı yok. Ceza indirimi sağlamak eşe karşı şiddet suçlarını artırır" dedi ve ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi. Mahkeme ise İsmail Özbek'in 'aldatılma' iddiasını dikkate alıp adeta ölen kadının kemiklerini sızlatan bir karara imza attı. Katledilen kadının telefonun bilirkişi tarafından incelenerek 'sadakatsizlik olarak değerlendirilmesi mümkün bir resim, konuşma içeriği ve benzeri materyal' bulunup bulunmadığının tespit edilmesi istedi. Mahkemenin istediği o skandal araştırma sonuçlandı. Bilirkişi, Hanpaşa Özbek'in telefonunu inceledikten sonra "Galeri içerisinde ve silinen medyalar arasında herhangi bir sadakatsizlik olarak nitelendirilebilecek özel nitelikli fotoğraf, video ve ses kaydı olmadığı tespit edildi" dedi.Cani kocanın cinayetten önce eşinin bir erkekle mesajlaştığını görmesi üzerine aldatıldığını anlayarak cinayeti işlediği iddiası da telefonda araştırıldı. O mesajlaşmanın içeriğindeki iddiaya konu erkeğin, Hanpaşa Özbek'e cuma ve bayram mesajları atarak "bacı" şeklinde hitap ettiği ortaya çıktı. Bir başka erkekle konuşması da mercek altına alınan kadının "Alim enişte" olarak kaydettiği kişiyle herhangi bir arama ve mesaj kaydı bulunmadığı, Whatsapp konuşmasında yapılan incelemede ise sadakatsizlik olarak nitelendirilebilecek yazı, resim ve ses kaydı olmadığı raporda gözler önüne serildi.