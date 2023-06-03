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Giriş Tarihi: 4.6.2023

O vandallar tutuklandı

O vandallar tutuklandı
İstanbul Avcılar'da seçim zaferini kutlayan AK Partililere balta ve sopalarla saldıran vandallardan dördü tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur oylamasında Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi üzerine sevinç gösterileri yapan AK Partililere, Yeşilkent Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde yolu kapatan bir grup saldırdı. "Biji Apo" diyerek bölücü terör örgütü PKK/ KCK'nın tutuklu elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atan vandalların balta, yumruk ve tekmeli saldırısının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, seçim zaferini kutlamak isteyen kişilere yönelik saldırı anları yer alıyor. Balta ile caddeye çıkan, kesici alet, yumruk ve tekmeyle saldıran Hasan Ş., Emrah Ş., Ahmet K., İbrahim S. ve Veysel A.'nın, yoldan geçenlerin önünü kesip sürücülere rastgele vurduğu görülüyor. Baltalı kişilerin saldırısına uğrayan F.B. ve M.B. isimli vatandaşlar neye uğradıklarını şaşırırken, otomobillerinde ise çeşitli çapta hasar meydana geliyor. Hasan Ş., Emrah Ş., Ahmet K., İbrahim S. ve Veysel A. adlı 5 kişi suç aleti balta ile birlikte yakalandı. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen saldırganlardan 4'ü; 'silahlı tehdit', Utku 'mala zarar verme' suçlarından tutuklandı.

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O vandallar tutuklandı
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